دراسة حديثة: الشاي الأخضر يعزز أداء وظائف المخ

أشارت دراسة حديثة في مجلة Scientific Reports إلى أن الشاي الأخضر يمكن أن يعزز وظائف المخ ورفاهيته، حيث تلعب المركبات العطرية الموجودة في الشاي الأخضر والنكهة الدخانية الفريدة للشاي الأخضر المحمص دورًا مهمًا في تحسين الأداء المعرفي.

لطالما تم الاحتفاء بالشاي الأخضر لفوائده الصحية، ولكن هل يمكن أن يكون الشاي الأخضر المحمص هو المفتاح لتعزيز قوة الدماغ؟ سلطت دراسة حديثة نشرت في مجلة Scientific Reports الضوء على الفوائد المعرفية المحتملة لهذا المشروب اللذيذ. إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول البحث ومعرفة ما إذا كان الشاي الأخضر المحمص يمكن أن يكون سلاحك السري الجديد لتحسين أداء الدماغ .

تأثير الشاي الأخضر

أجرى الباحثون دراسة لمعرفة تأثير الشاي الأخضر واستهلاك الشاي الأخضر المحمص على الأداء العقلي . شملت الدراسة 20 رجلاً بالغًا يتمتعون بصحة جيدة، تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، وطُلب منهم إكمال مهمة حسابية ذهنية مدتها 5 دقائق.

مزايا الشاي الأخضر

تحسين أداء المهام: أظهر المشاركون في الأبحاث أداء أفضل بكثير في المهام بعد تناول الشاي الأخضر والشاي الأخضر المحمص مقارنة بشرب الماء العادي. وعلى وجه التحديد، أدى استهلاك الشاي الأخضر المحمص إلى معدلات استجابة أعلى واستجابات صحيحة أثناء مهمة الحساب الذهني.

انخفاض التعب: في حين أن مستويات التعب زادت بعد المهمة في جميع الظروف التجريبية، إلا أن المشاركين شعروا بتعب أقل بعد تناول الشاي الأخضر المحمص، خاصة خلال النصف الثاني من الجلسة.

الاستجابات الفسيولوجية: أدى شرب الشاي الأخضر أو ​​الشاي الأخضر المحمص أثناء المهام إلى انخفاض كبير في حجم الدم في الأنسجة، وتدفق الدم في الأنسجة، واستجابات التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء القريبة مقارنة باستهلاك الماء الساخن. تشير هذه الاستجابات الفسيولوجية إلى أن كلا النوعين من الشاي قد يساعدان في تخفيف استجابات التوتر أثناء المهام العقلية.

تشير نتائج الدراسة إلى أنه حتى الكميات اليومية الصغيرة من الشاي الأخضر أو ​​الشاي الأخضر المحمص يمكن أن تحسن بشكل كبير أداء المهام والصحة العقلية. ولعبت المركبات العطرية الموجودة في الشاي الأخضر، والمعروفة بتأثيراتها على الاسترخاء، دوراً هاماً في هذه النتائج الإيجابية. قد يحمل الشاي الأخضر المحمص، بنكهته المدخنة الفريدة ولونه البني الداكن، المفتاح لتحسين وظائف المخ والصحة العقلية.