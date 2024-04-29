الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|إعلان وظائف مشيخة الأزهر 2024.. وكشف عصابة إصدار شهادات جامعية مزيفة بكفرالشيخ

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

إعلان وظائف مشيخة الأزهر 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة

مشيخة الأزهر

أعلنت مشيخة الأزهر الشريف عن عدد كبير من الوظائف الشاغرة لديها بنظام الانتداب في الخدمات المعاونة، للعمل في الإدارة العامة للمطابع في "القاهرة والجيزة والقليوبية"، إذ يستمر التقديم حتى 10 مايو المقبل.

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القاهرة الإخبارية: 15 شهيدًا جراء الغارات المتواصلة على رفح الفلسطينية (فيديو)

 

غارة على غزة

 

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل اليوم الإثنين، بأن وسائل إعلام فلسطينية أكدت سقوط 15 شهيدًا جراء الغارات المتواصلة على مناطق في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

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كشف عصابة إصدار شهادات جامعية مزيفة بكفرالشيخ

 

أجهزة وزارة الداخلية

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى القنوات الفضائية بشأن وجود إحدى الصفحات على موقع "فيسبوك" زعم القائمون عليها بقدرتهم على استخراج شهادات جامعية موثقة باستخدام الذكاء الاصطناعى. 

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جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29 /4 /2024 والقنوات الناقلة

 

 

كرة القدم

 

يحرص متابعو كرة القدم على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29 /4 /2024 والقنوات الناقلة عبر جوجل، حيث يتراجع عدد المباريات نسبيًا مع انتصاف الأسبوع، ويشهد يوم الإثنين عددًا أقل من يومي السبت والأحد بعد لعب أغلب مباريات الدوريات في مختلف أنحاء العالم.

 

 

وينشر "الدستور" جدولًا لأبرز مباريات اليوم الإثنين ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ الحالي والقنوات الناقلة.

وفي الدوري المصري توجد هناك مباراة وحيدة بين سيراميكا كليوباترا وفاركو، وبالدوري الإسباني سيحاول برشلونة استدراك الهزيمة أمام الريال في الكلاسيكو، وذلك عندما يستضف فالنسيا.

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اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه

 

البنك المركزى

 

يطرح البنك المركزي المصري اليوم الإثنين 29 أبريل، أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية.

ويشمل الطرح عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.

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