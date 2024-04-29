الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه

البنك المركزى
البنك المركزى

يطرح البنك المركزي المصري اليوم الإثنين 29 أبريل أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية.

تفاصيل طرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه

ويشمل الطرح عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 30 مليارًا في 30- 7- 2024، واستحقاق طرح الثاني بقيمة 30 مليار جنيه في 25- 1 -2025.

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي: "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

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وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023/ 2024.

وقرر البنك المركزي المصري رفع الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميًا ونحو 30 ألف جنيه ماكينات الصراف الآلى.

كما قرر البنك المركزي المصري، 6 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة الرئيسية 600 نقطة أساس بنسبة 6% مع تحرير سعر الصرف وفق آليات السوق.

أذون خزانة البنك المركزي وزارة المالية عطاءات أدوات الدين سندات خزانة

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