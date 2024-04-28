الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

كشف عصابة إصدار شهادات جامعية مزيفة بكفر الشيخ

أجهزة وزارة الداخلية
أجهزة وزارة الداخلية

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى القنوات الفضائية بشأن وجود إحدى الصفحات على موقع "فيسبوك" زعم القائمين عليها بقدرتهم على إستخراج شهادات جامعية موثقة بإستخدام الذكاء الإصطناعى. 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الصفحة المُشار إليها وكذا عدة صفحات أخرى والقائمين على إدارتهم وتبين أنهم تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة كفر الشيخ).

txt

اليوم.. نظر محاكمة عصابة 3 "تزوير المحررات الرسمية" في عابدين

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على (هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على آثار ودلائل تؤكد على نشاطهم الإجرامى") كما أمكن حصر عدد من عمليات التحويل المالى على المحافظ الإلكترونية الخاصة بالمتهمين).

كما أمكن رصد صفحة آخرى تروج لذات النشاط على موقع "فيس بوك" وتم تحديد وضبط القائم على إدارتها. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية إحدى القنوات الفضائية التواصل الاجتماعي المحافظ الالكترونية لذكاء الاصطناعي شهادات جامعية

الأكثر قراءة

عاجل.. نيران صلاح.. كيف كتب كلوب نهاية حزينة لأجمل قصص ليفربول؟

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

قرار جديد من جهات التحقيق بشأن قتل واستخراج أحشاء طفل شبرا

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

بعد واقعة طفل شبرا.. دور الإنتربول في تحديد مكان المطلوبين والقبض عليهم

عاجل.. مبادرة لخفض أسعار المكرونة 30% بعد تراجع الدقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة