كشف عصابة إصدار شهادات جامعية مزيفة بكفر الشيخ

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى القنوات الفضائية بشأن وجود إحدى الصفحات على موقع "فيسبوك" زعم القائمين عليها بقدرتهم على إستخراج شهادات جامعية موثقة بإستخدام الذكاء الإصطناعى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الصفحة المُشار إليها وكذا عدة صفحات أخرى والقائمين على إدارتهم وتبين أنهم تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة كفر الشيخ).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على (هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على آثار ودلائل تؤكد على نشاطهم الإجرامى") كما أمكن حصر عدد من عمليات التحويل المالى على المحافظ الإلكترونية الخاصة بالمتهمين).

كما أمكن رصد صفحة آخرى تروج لذات النشاط على موقع "فيس بوك" وتم تحديد وضبط القائم على إدارتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.