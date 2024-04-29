إعلان وظائف مشيخة الأزهر 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت مشيخة الأزهر الشريف، عددًا كبيرًا من الوظائف الشاغرة لديها بنظام الانتداب في الخدمات المعاونة، للعمل في الإدارة العامة للمطابع في "القاهرة والجيزة والقليوبية"، إذ يستمر التقديم حتى 10 مايو المقبل.

شروط التقدم في وظائف مشيخة الأزهر 2024

- أنّ يكون المتقدم للوظائف من شاغلي المجموعة النوعية بالخدمات المعاونة أو الحرفية "عامل طباعة".

- ألا يتجاوز سنه عن 45 عامًا.

- أنّ يكون المتقدم للوظيفة من العاملين بمنطقة القاهرة والجيزة والقليوبية الأزهرية.

- أن يحصل المتقدم على تقرير تقويم الأداء بمرتبة امتياز.

- ألا يكون سبق ووقع عليه جزاء بسبب سلوك وظيفي أو سلوك يخل بالشرف والأمانة.

- ألا يكون المتقدم تعرض لجزاء أكثر من 10 أيام ولم يتم محوه.

- اجتياز جميع الاختبارات المقررة للوظيفة.

خطوات التقديم على وظائف مشيخة الأزهر 2024

1- التقديم في الوظائف يكون يدويًا بقسم التنقلات في الإدارة العامة للشؤون الوظيفية.

2- يرفق بالطلب بيان الحالة الوظيفية، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، ورقم الهاتف المحمول، واستيفاء البيانات المطلوبة كافة على نموذج التقديم الذي يمكن طبعه بعد الدخول على الرابط الإلكتروني.

3- ثم الضغط على أيقونة تحميل المرافقات، ويتضمن "الاسم - السجل - الوظيفة - المنطقة - الرقم القومي - رقم التليفون - رأي فضيلة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة - رأي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية".