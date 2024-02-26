"السجينى" يطالب بتفعيل القوانين بعد صدورها حتى تحقق فلسفتها وأهدافها

طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتفعيل وتطبيق القوانين بعد صدورها حتى تحقق فلسفتها وأهدافها، وأن يتم توفير الإمكانات البشرية والتقنية لتمكين الجهات من القيام بدورها في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، التي تناقش تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك.

وقال السجيني: "لا هذا التشريع ولا غيره يحقق مستهدف طول ما متطلبات أي قطاع من متطلبات بشرية وتقنية غير متوافرة، جهاز مثل جهاز حماية المستهلك عنده 80 واحدا فقط لديهم ضبطية قضائية كيف يقوم بالرقابة وماذا سيفعل بهذا العدد المحدود، يجب توفير الإمكانات اللازمة والآليات التي تمكن جهاز حماية المستهلك من الرقابة على الأسواق وتغطية كل المحافظات".

ووجه "السجيني" حديثه للحكومة، قائلًا: "ليه أطلع تشريعات ولا أنفذها، أين قانون المخلفات والنظافة الذي صدر منذ عام 2020؟، من الذي يعرقل تطبيقه؟، هذا قطاع الخزانة العامة لا تتحمله، أغنى واحد في مصر نصيبه في نظافة بلده 40 جنيها ومحدود الدخل 2 جنيه، 5 مليارات جنيه ممكن تدخل خزانة الدولة".