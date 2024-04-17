اتحاد المصريين بالسعودية يرصد أبرز استعدادات المملكة لموسم الحج

قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه مع قرب موسم الحج لهذا العام 1445هـ-2024، تبدأ المملكة العربية السعودية استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن من كل بقاع الأرض، وكذلك المقيمين بالمملكة من راغبي أداء فريضة الحج، لذا تعمل جميع الأجهزة بالمملكة من الآن على تقديم أفضل الخدمات لراحة ضيوف الرحمن من أول الاستقبال بالمنافذ المختلفة وحتى المغادرة.

وأضاف حنفي، في بيان له، أنه من ضمن المبادرات التي أطلقتها المملكة مبادرة (طريق مكة) التي أطلقت العام الماضي لخدمة ضيوف الرحمن من بلادهم حتى وصول المملكة ثم المغادرة، وهي مبادرة نوعية الهدف منها تسهيل وتحسين خدمة ضيوف الرحمن وهي إحدى مبادرات وزارة الداخلية السعودية ضمن خدمة ضيوف الرحمن وأحد برامج الرؤية الطموحة الهادفة لتسهيل رحلة الحج وجعلها أكثر راحة وأمانًا، بدءًا بقرار الحاج بزيارة المملكة العربية السعودية وحتى عودته للوطن، حيث سينتقل فريق من المديرية العامة للجوازات إلى الدول المستفيدة من المبادرة لإنهاء إجراءات دخول المملكة من ضيوف الرحمن عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة وحتى عودتهم.

وشدد على أنه لا حج دون تأشيرة حج صريحة، أو تصريح حج للمقيمين بالمملكة وفقًا للشروط التي تحددها المملكة، وأنه لن يسمح لتأشيرات الزيارة بأنواعها (عائلية- شخصية- تجارية- عمل - سياحة - وخلافه) من أداء فريضة الحج وفقًا للضوابط التي حددتها السلطات السعودية بما يضمن أداء ضيوف الرحمن لهذه الفريضة بيسر وأمان وللحفاظ عليهم.

واختتم حنفي بيانه بأنه سيمنع قبول استقبال حاملي تأشيرات الزيارات بجميع أنواعها بمطارات الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، والطائف الدولي وينبع، ابتداءً من 10 ذو القعدة 1445 الموافق 18 مايو 2024، وحتى 10 ذو الحجة 1445 الموافق 16 يونيو 2024، استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن من الحجيج.