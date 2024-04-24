الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

اليوم العالمي للملاريا 2024.. تاريخ وكل ما تحتاج معرفته عن "المرض الأفريقي"

الملاريا
الملاريا

الملاريا مرض يسببه لدغات البعوض، ويعد البرد والحمى المرتفعة من أعراضه الرئيسية، وفي البلدان الاستوائية وشبه الاستوائية، يعتبر المرض شائعا للغاية، ويمكن الوقاية منه مع اتخاذ الاحتياطات المناسبة والتدابير الوقائية، .

ويحتفل باليوم العالمي للملاريا كل عام لرفع مستوى الوعي حول تدابير الوقاية من الملاريا وما يمكننا القيام به لضمان عدم الوقوع ضحية لهذا المرض.

 بينما نستعد للاحتفال بهذا اليوم الخاص، إليك بعض الأشياء التي يجب أن نأخذها في الاعتبار

تاريخ الملاريا

يتم الاحتفال باليوم العالمي للملاريا في 25 أبريل من كل عام، وهذا العام، يصادف غدا الخميس، ومنذ عام 2001، تحتفل الحكومات الأفريقية باليوم الأفريقي للملاريا، وفي 2008، تم تغيير يوم الملارا الأفريقي إلى اليوم العالمي للملاريا في الدورة الستين لجمعية الصحة العالمية التي رعتها منظمة الصحة العالمية، كون العالم بحاجة إلى أن يكون أكثر وعيًا وحذرًا بشأن التدابير الوقائية ضد الملاريا ولدغات البعوض. ومن هنا جاء الاحتفال بهذا اليوم كل عام.

دلالة:

"في يوم الملاريا العالمي لعام 2024، يتحدالعالم تحت شعار تسريع مكافحة الملاريا من أجل عالم أكثر إنصافًا، وهذا الموضوع، الذي يتزامن مع موضوع يوم الصحة العالمي لهذا العام - صحتي، حقي، يؤكد الحاجة الملحة إلى وقالت صايمة واجد، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لجنوب شرق آسيا على الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية: "نأمل أن نواجه عدم المساواة الصارخة التي لا تزال قائمة في الوصول إلى خدمات الوقاية من الملاريا والكشف عنها وعلاجها".

يحث اليوم العالمي للملاريا الناس على الاجتماع معًا للمساعدة في منع انتشار هذا المرض، كما أنه يوفر منصة للشركاء والشركات والمؤسسات الدولية لعرض جهودهم في القضاء على هذا المرض والمساهمة في تحسين هيكل الرعاية الصحية.

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