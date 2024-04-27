عاجل.. الحوثيون يعلنون استهداف سفينة بريطانية في البحر الأحمر وإسقاط مسيرة أمريكية

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) السبت استهدف سفينة نفط بريطانية بعدة صواريخ وإصابتها بشكل مباشر، كما نجحت قوات الدفاع الجوي التابعة للجماعة من إسقاط مسيرة أمريكية متطورة.



وقالت الجماعة في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى سفينة نفطية بريطانية (ANDROMEDA STAR) في البحرِ الأحمرِ بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة أدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر".



وأضاف البيان: "ونجحت قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحة اليمنية يوم أمس في إسقاط طائرة أمريكية نوع (MQ9) في أجواء محافظة صعدة، وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية وقد تمّ استهدافها بصاروخ مناسب".



وتابع البيان: "تحيي القوات المسلحة اليمنية كافة أبناء الشعب اليمني العزيزِ على استجابتهم الإيمانية للسيد القائد المجاهد عبد الملك بدرِ الدين الحوثي يحفظه الله في التفاعلِ الكبيرِ وغيرِ المسبوق نصرة لإخواننا المظلومين في قطاع غزة وتأكيدا على دعم وإسناد القوات المسلحة في عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي وضد العدوان الأمريكي البريطاني المساند له في البحرين الأحمرِ والعربي والمحيط الهندي".



وشددت "أنصار الله" على أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها بعون الله تعالى في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية نصرة للشعب الفلسطيني حتى رفع الحصارِ ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".



ومنتصف مارس الماضي، قالت "أنصار الله" إنها وسعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها والسفن الأمريكية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي.



وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.



