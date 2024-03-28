الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

5 جنيهات أجرة موحدة لـ"التوك توك" فى بسيون بالغربية

حملة على التوك توك
حملة على التوك توك

قاد المحاسب إسلام سعد النجار، رئيس مركز ومدينة  بسيون، حملة موسعة على مركبات التوك توك، تهدف إلى تحديد أسعار التوك توك وتطبيقها بشكل صارم، بهدف منع فرض أجور زائدة على الركاب، وذلك في خطوة تهدف إلى ضبط أسعار وتوحيد مركبات الـ"توك توك" في مدينة بسيون بمحافظة الغربية.

تأتي هذه الحملة بالتعاون والإشراف من إدارة مرور بسيون، تحت إشراف العميد وائل حمودة، مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، وتعد مركبات التوك توك وسيلة رئيسية للنقل العام في مدينة بسيون، حيث تُستخدم بشكل واسع من قبل السكان للتنقل السريع في شوارع المدينة.

وبهدف تحقيق العدالة المالية للركاب والسائقين، قامت لجنة المتابعة الميدانية بمركز ومدينة بسيون، بالتعاون مع شرطة المرور، بحملة ليلية لمتابعة تطبيق الأسعار وتوحيد أجرة التكاتك داخل المدينة، وقد تم تحديد الأجرة الثابتة للركوب بمبلغ 5 جنيهات فقط، وهي الأجرة التي يجب أن يتم احتسابها من قبل جميع السائقين. 

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوحدات المحلية لتوحيد الأسعار وضمان العدالة المالية للمواطنين والسائقين على حد سواء، وتعكس هذه الحملة التزام مركز ومدينة بسيون بتحسين الخدمات العامة وتوفير بيئة أفضل للمواطنين، وتوحيد أسعار التكاتك يسهم في تحقيق الاستقرار والشفافية في قطاع النقل العام، ويضمن أن يحصل الركاب على خدمة نقل بسعر معقول ومناسب للجميع.

وتؤكد رئاسة مركز ومدينة بسيون التزامها بمبدأ العدالة والشفافية في قطاع النقل العام، وتعزز ثقة الجمهور في جودة الخدمات التي يتلقاها، وتعتبر هذه الحملة خطوة هامة نحو تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز جودة الحياة في مدينة بسيون.

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