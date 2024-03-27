الأربعاء 27 مارس 2024
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محافظات

محافظة الغربية ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للعشر الأواخر وعيد الفطر المبارك

محافظة الغربية
محافظة الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم،رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا للعشر الأواخر وعيد الفطر المبارك، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الغربية مساء اليوم مع الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية.

ووجه محافظ الغربية، بوقف جميع الإجازات للأطباء والكوادر الطبية الفنية المساعدة خلال تلك الفترة، وانتظام عمل نوبتجيات الأطباء والتمريض بجميع المستشفيات خصوصًا وقت الإفطار والعيد لمواجهة أي حالات قد تطرأ للتعامل معها، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، والتأكيد على زيادة عدد أطباء الطوارئ والاستقبال وتوافر جميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية ومراجعة أرصدة بنوك الدم أولًا بأول، مشددًا على التنسيق الكامل والمستمر بين الصحة والإسعاف على مدار الساعة.

طارق رحمي محافظ الغربية استعدادا للعشر الاواخر وعيد الفطر المبارك وكيل وزارة الصحة بالغربية بوقف جميع الإجازات للأطباء انتظام عمل نوبتجيات الأطباء والتمريض جميع أدوية الطوارئ الاستعداد القصوى

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