إيقاف 11 حالة تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي الزراعية في طنطا

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال المرحلة الثانية من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعية ومخالفات البناء في كافة المراكز والمدن، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة.

ونظمت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية حملات متنوعة لضبط المخالفات، بينها حملة راجعت تراخيص البناء، وإزالة التعديات على أملاك الدولة، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة، بناء على توجيه من الدكتور طارق رحمي، الذي شدد على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات مراجعة تراخيص البناء وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين.

وفي هذا السياق، أعلنت رئاسة مركز ومدينة طنطا، بمحافظة الغربية، إيقاف 11 حالة تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز، وذلك تنفيذًا لعمليات الإزالة داخل مركز ومدينة طنطا، ضمن المرحلة الثانية من الموجة 22 التي تشنها المحافظة للحفاظ على أراضي الدولة وتنظيم البناء وفقًا للقوانين والأنظمة السارية، وفقًا لتوجيهات الدولة.

وأكد الدكتور محمود عيسي، رئيس مركز ومدينة طنطا، أن هذه الإزالات بالتعاون مع الوحدات المحلية القروية وبجهود مشتركة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، وتضمنت عمليات الإزالة التي تمت خلال الفترة المحددة وقف أعمال البناء غير المرخصة، وإزالة الشدات الخشبية المخالفة، تم أيضًا إزالة 3 حالات لمبانٍ تحت الإنشاء وأدوار مخالفة في منازل قائمة، وتمت مصادرة معدات البناء والخامات التي تم استخدامها في هذه المخالفات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب تلك المخالفات، وتم تحويلهم للنيابة لمتابعة القضايا القانونية المتعلقة بها.