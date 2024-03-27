الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قاتلة صديقتها بالغربية تُنكر الجريمة وتدعي البراءة وسط أجواء مشحونة

المتهمة
المتهمة

شهدت الجلسة القضائية في قاعة محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، حالة مشحونة بالدموع والحسرة والندم، حيث قامت المتهمة "آية. م - 19 سنة" بالمثول أمام هيئة المحكمة، ورددت المتهمة: "أنا بريئة واتهامي بإنهاء حياة الفتاة باطل وحسبنا الله"، وعبرت عن رغبتها في سماع مرافعة محامين يدافعون عنها، وأشارت إلى أن خيانة زميلتها أدت إلى ارتكاب متهم آخر جريمة إنهاء حياتها.

جرى إعادة جلسات محاكمة المتهمين بقضية القتل التي تعرف إعلاميًا بـ"ضحية غدر الصحاب"، وذلك بعد ورود رد رأي فضيلة المفتي، بالموافقة على الإعدام قامت هيئة المحكمة بالاستماع لمرافعة محامين يدافعون عن المتهمين، الذين طالبوا ببراءتهم من تهمة القتل العمد.

من جهته، ناشد أحمد الخولي، محامي أسرة الضحية، هيئة المحكمة بتحقيق القصاص العادل وإعدام المتهمين الذين استباحوا روح الفتاة الضحية، فرح التي لم يتجاوز عمرها عمر الزهور 19 سنة.

وجرت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط مجمع المحاكم، حيث حضر المتهمون مقيدين بالكلابشات داخل قفص الاتهام.

وفي وقت سابق، قام المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، رئيس نيابة مركز طنطا، إحالة المتهمين "بيشوي. م" و"آية. م" إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد، بعد توجيه البنود الجنائية والتخطيط لهما.

وتشير تحقيقات النيابة العامة إلى أن الفتاة الضحية تعرضت لعدة طعنات غادرة بواسطة أداة حادة، وتم استخدام مواد حارقة لطمس ملامح جسدها، وصفتها جهات التحقيق بأنها تمثيل للجثة، وتكمن أهم الأدلة في الشهادات الشاهدة والتحاليل الجنائية التي أظهرت وجود آثار الحروق والطعنات على جسد الضحية.

الجلسة القضائية المتهمة آية م - 19 سنة مرافعة محامين يدافعون عنها جريمة انهاء حياتها ضحية غدر الصحاب وسط إجراءات أمنية مشددة إحالة المتهمين بيشوي م و آية م تحقيقات النيابة العامة

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