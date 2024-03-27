رغم وفاة المتهم.. جنايات الجيزة تستكمل محاكمة متهم بالتعدي على طفلة في الجيزة

تستكمل الدائرة 23 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة في زينهم، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مدني دياب مهران، وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين محمد، وأحمد عبدالعاطي عبدالشافي جلسة محاكمة متهم بتهمة التعدي جنسيًا على طفلة بالجيزة.

يذكر أن الجلسة الماضية، أصيب المتهم بهبوط في الدورة الدموية وتوفي أثناء محاكمته، لينتهي آخر فصل في القضية التي تنظرها المحكمة منذ أشهر، فبعد أن أدخل رجال الأمن المتهم إلى قاعة المحكمة لبدء جلسته، وأمام القاضي، وقبل نطقه بأي كلمة، سقط المتهم مغشيًا عليه أمام منصة المحكمة، وبعد تفحص رجال الأمن جثمانه وجدوا أنه قد فارق الحياة.

ذكر التقرير الطبي المبدئي، أن المتهم أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية، ما نتج عنه توقف عضلة القلب، وتسبب ذلك في حدوث الوفاة، وأن المتهم لم يعاني من أي أمراض مزمنة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم تعدى على المجنى عليها الطفلة «ف. ا» بعد أن أوهمها بوجود علاقة عاطفية بينهما مستغلاً صغر سنها.