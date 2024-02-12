الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سيدة بتهمة التعدى على ملكة جمال العرب بأكتوبر

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنح أكتوبر، الإثنين، سيدة بالحبس 24 ساعة فى اتهامها بالتعدى على ملكة جمال العرب السابقة داخل كافية بأكتوبر.

وحررت المجني عليها بلاغ ضد طليقها المنتج "ح.ح" شقيق الفنان "ت.ح"، لاتهامه وسيدة بالتعدي عليها داخل كافيه بأحد المولات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر.

كانت ن.ع، طليقة المخرج "ح.ح"، حررت محضرا ضد طليقها وسيدة بالتعدي عليها داخل كافيه بمول شهير بمنطقة السادس من أكتوبر وتشابك بالأيدي بسبب خلافات بينهما.

أوضحت التحريات الأولية أن ملكة جمال العرب السابقة تعرضت لبعض الإصابات نتيجة التشابك بينهما، وبإبلاغ النيابة طلبت تفريغ كاميرات المول في مكان التعدي عليها.

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