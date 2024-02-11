قرار من النيابة بشأن واقعة التعدى على سيدة المعادى

قررت النيابة العامة، حبس قائد سيارة بالسب والقذف على سيدة وكسر زجاج سيارتها بقدميه حال سيرها في منطقة المعادى وبصحبتها والدتها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد تداول الواقعة عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بشأن مقطع فيديو تضمن تعدى قائد سيارة "ملاكى" على صاحبة الحساب بالسب والشتم وكسر زجاج سيارتها حال سيرها بدائرة قسم شرطة المعادى وبصحبتها والدتها، وتحريرها محضرا بالواقعة.

بإجراء التحريات أمكن تحديد قائد السيارة مقيم بمنطقة المقطم، وتم ضبطه والسيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.