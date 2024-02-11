كسر زجاج العربية.. حجز سائق اعتدى على سيدة في المعادي

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم، حجز سائق على ذمة تحريات المباحث في واقعة التعدى على سيدة بالسب أمام والدتها بأحد شوارع المعادى، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة.

كان تم تداول فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بشأن مقطع فيديو تضمن تعدى قائد سيارة "ملاكى" على صاحبة الحساب بالسب والشتم وكسر زجاج سيارتها حال سيرها بدائرة قسم شرطة المعادى وبصحبتها والدتها.

بإجراء التحريات أمكن تحديد قائد السيارة المشار إليها مقيم بمنطقة المقطم، وتم ضبطه والسيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.