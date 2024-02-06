بتاجر فى المخدرات التخليقية.. اعترافات ديلر أستروكس فى المعادى

استمعت نيابة المعادي الجزئية، لأقوال ميكانيكي متورط في ترويج المواد المخدرة على المتعاطين والمدمنين في دائرة القسم.

وقال المتهم أنه يتاجر في المخدرات التخليقية مثل الأستروكس وأن الكمية المضبوطة تم تسلميها من تجار جملة لبيعها في دواليب المخدرات في منطقة المعادي، والهاتف المحمول لتسهيل تجارته والمبلغ المالي حصيلة التجارة، وذلك بهدف الربح السريع.

كانت تمكنت دورية أمنية بقسم شرطة المعادي اثناء مرورها بأحد شوارع القسم من ضبط ميكانيكي «له معلومات جنائية» بحوزته 1.5 كيلو جرام لمخدر الاستروكس ومبلغ مالي، بدائرة قسم شرطة المعادي.



وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



‏يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.