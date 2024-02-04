الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تأمر بضبط وإحضار تاجر ملابس تعدى جنسيًا على سيدة فى المعادى

حبس
حبس

أمرت نيابة المعادي الجزئية، ضبط وإحضار تاجر ملابس متورط في هتك عرض سيدة والتعدي عليها جنسيًا عنوة داخل مسكنها في حدائق المعادي.

 

كانت شهدت منطقة المعادي واقعة مؤسفة عندما استغل تاجر غياب صاحبه عن المنزل، واقتحم شقته، وتعدى جنسيًا على زوجته.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة المعادي بلاغًا من «شيماء.م»، 34 سنة، ربة منزل يفيد بقيام أحمد 38 سنة وشهرته "أحمد بيضة"، تاجر ملابس باقتحام شقتها في غياب زوجها الذي تربطه به علاقة صداقة وعمل واعتدى عليها جنسيًا، وعندما صرخت قام بتكتيفها واعتدى عليها.

 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة المعادي هتك عرض حدائق المعادي منطقة حدائق المعادي قسم شرطة المعادي منطقة المعادى المحضر اللازم

مواد متعلقة

مكون من 7 طوابق.. استدعاء مالك العقار المحترق في المعادي

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ للعام 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا!

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور!

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»