النيابة تأمر بضبط وإحضار تاجر ملابس تعدى جنسيًا على سيدة فى المعادى

أمرت نيابة المعادي الجزئية، ضبط وإحضار تاجر ملابس متورط في هتك عرض سيدة والتعدي عليها جنسيًا عنوة داخل مسكنها في حدائق المعادي.

كانت شهدت منطقة المعادي واقعة مؤسفة عندما استغل تاجر غياب صاحبه عن المنزل، واقتحم شقته، وتعدى جنسيًا على زوجته.



كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة المعادي بلاغًا من «شيماء.م»، 34 سنة، ربة منزل يفيد بقيام أحمد 38 سنة وشهرته "أحمد بيضة"، تاجر ملابس باقتحام شقتها في غياب زوجها الذي تربطه به علاقة صداقة وعمل واعتدى عليها جنسيًا، وعندما صرخت قام بتكتيفها واعتدى عليها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.