الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مكون من 7 طوابق.. استدعاء مالك العقار المحترق في المعادي

حريق عقار
حريق عقار

أمرت نيابة المعادي الجزئية، استدعاء مالك عقار شبت فيه النيران وامتدت لمعظم طوابقه حتى وصلت للجراج وتسببت في تفحم سيارتين؛ وذلك لسماع أقواله في الحادث.

تبين أن الحريق شب في عقار سكني مكون من سبعة طوابق ووصل إلى السيارات الموجودة في الجراج في الطابق الأرضي مما أسفر عن اشتعال سيارتين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده نشوب حريق بأحد العقارات بمنطقة المعادي مكون من 7 طوابق وامتداده للطابق الأرضي وهو عبارة عن جراج سيارات مما أسفر عنه اشتعال سيارتين.

ودفعت الحماية المدنية سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق لمنع امتداده للمناطق المجاورة، وتمت السيطرة عليه دون خسائر في الأرواح، وإجراء عمليات التبريد.

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