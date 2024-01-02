معاينة حريق عقار المعادي: النيران التهمت الطابقين الأول والأرضي والجراج

فتحت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الثلاثاء، تحقيقات موسعة في واقعة نشوب حريق هائل في عقار سكني.

وكشفت معاينة النيابة أن العقار مكون من 7 طوابق وأن الحريق اندلع فى الطابق الأولى وامتدادته للطابق الأرضي وهو عبارة عن جراج سيارات مما أسفر عنه اشتعال سيارتين.

وطالبت النيابة بانتداب خبراء الأدلة الجنائية، لبيان سبب الحريق، للوقوف على وجود شبه جنائية من عدمه، وطالبت بإرسال تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده نشوب حريق بأحد العقارات بمنطقة المعادي.

ودفعت الحماية المدنية سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق لمنع امتداده للمناطق المجاورة، وتمت السيطرة عليه دون خسائر في الأرواح، وإجراء عمليات التبريد، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.