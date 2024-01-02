الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

معاينة حريق عقار المعادي: النيران التهمت الطابقين الأول والأرضي والجراج

حريق عقار
حريق عقار

فتحت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الثلاثاء، تحقيقات موسعة في واقعة نشوب حريق هائل في عقار سكني.

وكشفت معاينة النيابة أن العقار مكون من 7 طوابق وأن الحريق اندلع فى الطابق الأولى وامتدادته للطابق الأرضي وهو عبارة عن جراج سيارات مما أسفر عنه اشتعال سيارتين.

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اندلاع حريق بمنزل من 7 طوابق بالمعادي والنيران تلتهم سيارتين

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إخماد حريق فى جراج أسفل "التوحيد والنور" بالمهندسين

وطالبت النيابة  بانتداب خبراء الأدلة الجنائية، لبيان سبب الحريق، للوقوف على وجود شبه جنائية من عدمه، وطالبت بإرسال تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده نشوب حريق بأحد العقارات بمنطقة المعادي.

ودفعت الحماية المدنية سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق لمنع امتداده للمناطق المجاورة، وتمت السيطرة عليه دون خسائر في الأرواح، وإجراء عمليات التبريد، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

حريق عقار المعادي الجراج نيابة المعادي حريق هائل الحريق

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