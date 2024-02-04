الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كانت مريضة سرطان.. شاب يروي كواليس التعدي على أمه في مشاجرة بـ15 مايو

جثة
جثة

تباشر نيابة مايو والتبين الجزئية، الأحد، التحقيق في مقتل مريضة سرطان على يد سيدة وابنتها في منطقة 15 مايو.

وقالت ابنتها إن الواقعة كانت بين طرف أول حسنية يوسف محمد، متوفية إثر هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب، إسلام محمد عيسي، نجل الأولى.

والطرف الثاني رحمة فراج مصطفي نجلة الأولي وشقيقة الثاني فايزة إبراهيم ابراهيم، تغرید أشرف اسماعيل محمود، وتبين حدوث مشادة كلامية حول خلافات البيع وخلال المشاجرة تلقت «حسنية يوسف»، ضربة على الرأس تسببت في وفاتها.

وقال نجل المجني عليها إن أمه دخلت في مشاجرة مع أثنين من جيرانها حول خلافات بيع حيث أنها تعمل بائعة خضار والأخرى بائعة في محل، ويوم الواقعة تشاجروا وحاولت إنهاء الخلاف لكن الطرف الثاني تعدوا عليها بالسباب وتلقت ضربة في الرأس تسببت في وفاتها.

وأضاف أن أمه مصابة بداء مزمن وبمرض السرطان وسبق أن أجرت جراحة لإزالة ورم بالصدر وقامت المتهمتان بضربها بصدرها ومن ظهرها حتي سقطت أرضًا ووافتها المنية.

مشادة كلامية مريضة سرطان منطقة 15 مايو نيابة مايو

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