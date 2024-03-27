إغلاق 32 محلًا وورشة بسبب مخالفة مواعيد الغلق الرسمية بطنطا

شدد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على أهمية الالتزام بمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وطالب نائب محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء بتنفيذ تعليمات المحافظ، بضرورة الالتزام وتنفيذ تلك المواعيد، بهدف الحفاظ على استقرار توريد الكهرباء وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وأعلن الدكتور محمود عيسى، رئيس مجلس مدينة طنطا، أن رئاسة مجلس مدينة طنطا، قد فرضت إجراءات قوية حيث تم إغلاق 32 محلًا وورشة بسبب مخالفة مواعيد الغلق الرسمية، تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لتطبيق القوانين واللوائح وضمان الانضباط التام في المجتمع.

وفقًا للتقرير، تم زيارة الوحدات المحلية لمركز طنطا، من قبل لجان مختصة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المحال التجارية والورش التي خالفت مواعيد الإغلاق الرسمية تم أيضًا إطفاء الإنارة الخارجية لـ 18 محلًا، وذلك استجابة لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأكد رئيس مركز ومدينة طنطا، استمرار العمل بقرارات مجلس الوزراء في مركز ومدينة المحلة، والتزام الوحدة المحلية بتطبيق المواعيد الرسمية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش، تضمنت هذه الإجراءات تشكيل لجان مختصة في كل وحدة محلية، تعمل تحت إشراف نواب رئيس المدينة. وعن طريق هذه اللجان، تمت زيارة جميع المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، بهدف فرض الانضباط وتطبيق الإجراءات القانونية.

من جهته قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،، إن المحافظة مستمرة في تكثيف حملاتها الرقابية والمتابعة في المراكز والمدن المختلفة بالمحافظة بهدف ضمان الامتثال لمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية، وتطبيق الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، موضحًا أن المحافظة تدعوا جميع المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية إلى التعاون الكامل والالتزام بالتدابير والتوجيهات الحكومية، حفاظًا على الصحة العامة واستقرار التوريد الكهربائي.

وشدد محافظ الغربية، على ضرورة استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق، وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.