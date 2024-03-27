الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أكبر مائدة إطعام في الدلتا.. توزع 1600 وجبة إفطار يوميًا للصائمين

مائد الرحمن بسبرباى
مائد الرحمن بسبرباى

نجحت أهالي قرية سبرباي في محافظة الغربية، في أن يجعلوا قريتهم الصغيرة موطنًا لأكبر مائدة رحمن في منطقة الدلتا، وذلك تماشيًا مع ما يميز شهر رمضان في مصر بطعمٍ آخر يترافق ويتوافق مع الخير والعطاء.

وتنطلق المبادرة كل عام لتقديم أكثر من 1600 وجبة إفطار يومي للصائمين، وتقع المائدة أمام مجمع المواقف ومجمع الكليات في قرية سبراي، وتشكل محطة مهمة وملهمة للرحمة والعطاء في هذا الشهر الكريم شهر الخير والبركات والإكثار من الأعمال الصالحة.
وتقدم مائدة الرحمن في قرية سبراي، أكثر من 1600 وجبة إفطار يومي للصائمين، مما يجعلها المائدة الرمضانية الكبرى في المنطقة، وموقع المائدة أمام مجمع المواقف ومجمع الكليات في القرية، جعلها تفوز بنصيب كبير من عابري السبيل والمساكين، حيث يحرص أهالي القرية علي الخروج إلى خارج الشارع ودعوة كل المتأخرين وقت الإفطار داخل الموقف وكل الخارجين من الحرم الجامعي، حتى ذاع صيتها وأصبحت الأكبر والأشهر في منطقة الدلتا، وبذلك هو تضاهي تلك المائدة الشهيرة بالمطرية بمحافظة القاهرة، وتتفوق عليها في عمل الخير حيث يحرص أهل الشارع أن يدعوا الجميع من الشوارع والموقف وكل مكان ليتجاوز العدد المستهدف يوميا غير أهل الشارع الذين يغطون عقب نهاية إفطار الناس.
وبدأت فكرة المائدة منذ ستة أعوام ببساطة، حيث استأجر القائمون عليها 20 طاولة طعام من متعهدي الأفراح والمناسبات، ومع مرور الأعوام، نمت المائدة وازدادت توسعا لتصبح 80 طاولة، تعود ملكيتها لأهل الشارع الذين يقدمون الطعام ويستمرون في تنفيذ هذه الفكرة النبيلة للعام السادس على التوالي.
وتفتح أبواب المائدة لاستقبال الجميع، حيث تتسع الطاولات ل 8 أفراد على الأقل، وتم تقسيم المكان إلى قسمين لتلبية احتياجات الرجال والنساء، مما يوفر الراحة والخصوصية للجميع، وتتولى سيدات الشارع تحضير الوجبات بكل حب وعناية لتكون مشبعة وشهية، ويتولى الرجال التنظيم والتوزيع ودعوة الصائمين، فمنذ صلاة العصر وحتى عقب أذان المغرب كل يعرف دوره المنوط به تنفيذه، ويشارك جميع أهالي الشارع ومعظم أهالي المنطقة والقرية في العمل الجماعي والمساهمة المالية لتنفيذ هذه المبادرة الخيرية.
يعبر مصطفى المهدي، أحد المتطوعين، عن فرحته قائلا: "تعكس هذه المائدة روح الخير والتعاون التي تجسد نسيم رمضان المبارك، ويضيف نحن فخورون بالمشاركة في تقديم العون والطعام للصائمين، وهو ما يمنحنا السعادة والرضا في قلوبنا".
ويضيف حسن محمد، أحد شباب المنطقة، قائلا: "إن رمضان في مصر له طعم خاص، فهو شهر الخير والعطاء، وتعكس مائدة الرحمن في قرية سبراي هذه القيم العظيمة، إنها تعزز الروابط الاجتماعية وتعمل على تعزيز روح المحبة والتراحم بين الأفراد في المجتمع".
فيما يقول إياد طاهر، أحد طلبة الكليات، إنه تطوع للمشاركة حيث يقيم في المدينة الجامعية للطلبة، وعندما علم بالمائدة صمم على التطوع به ومع عدد من أصدقائه من طلاب كليات الحقوق والآداب، يقول تعتبر مائدة رحمن في قرية سبراي مثالا يحتذى به للمبادرات الخيرية في مصر، وتشجع هذه المبادرة القيم الإنسانية وتعزز التكافل الاجتماعي في الدلتا، وبفضل تعاون أهالي الشارع ومساهماتهم المستمرة، تستطيع المائدة أن تستمر في تقديم الخدمة وتغذية الصائمين على مدار شهر رمضان.
ويضيف، في نهاية اليوم، يترك الجميع المائدة بقلوبهم مليئة بالامتنان والسعادة للفرصة التي قدموها لخدمة الآخرين. فالمائدة الرمضانية في قرية سبراي ليست مجرد مكان لتناول الطعام، بل هي رمز للأمل والعطاء في قلوب الجميع.
بهذه الطريقة، تبقى مائدة رحمن في قرية سبراي أكبر مائدة رحمن في الدلتا، تضيء شهر رمضان بروح العطاء والتراحم المصري الأصيل، وتذكرنا بأهمية المساهمة في إحداث التغيير الإيجابي في مجتمعاتنا، مائدة الرحمن في قرية سبراي هي شاهد على قوة العمل الجماعي والإرادة الصادقة لتحقيق الخير وتوحيد الناس، فإنها مثال يحتذى به للتكافل الاجتماعي والعمل الخيري، وتذكير قوي بأن رمضان يجلب معه لمسة خاصة من الخير والرحمة...

93CAC031-FC3F-4EE4-95CD-8572711EEE89
93CAC031-FC3F-4EE4-95CD-8572711EEE89
0F6D3440-004F-47EE-8E87-DB3D30D89410
0F6D3440-004F-47EE-8E87-DB3D30D89410
6519F3CE-007E-4DB3-BC8F-5F840F47CF76
6519F3CE-007E-4DB3-BC8F-5F840F47CF76

30CD7386-F7DC-4C76-A009-3CB5DAA5AB96
30CD7386-F7DC-4C76-A009-3CB5DAA5AB96
B4D62EE5-1373-4C43-AE3B-A3EF9E2D5B39
B4D62EE5-1373-4C43-AE3B-A3EF9E2D5B39
قرية سبرباي موطن ا لأكبر مائدة رحمن شهر رمضان في مصر بطعم آخر يترافق يتوافق مع الخير والعطاء أكثر من 1600 وجبة إفطار يومي ا للصائمين ومجمع الكليات في قرية سبرباي مهمة وم لهمة للرحمة والعطاء إفطار يومي ا للصائمين يحرص أهالي القرية علي الخروج إلي خارج الشارع ودعوة كل المتأخرين وقت الإفطار المائدة الشهيرة بالمطرية بمحافظة القاهرة أبواب المائدة لاستقبال الجميع

مواد متعلقة

محافظ الغربية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى غزوة بدر

رفع 360 طن قمامة ومخلفات خلال حملة نظافة في المحلة الكبرى بالغربية

ضبط أصحاب 3 مخابز بلدية استولوا علي 3.5 طن دقيق مدعم في الغربية

إزالة 7 تعديات على أراض زراعية وحالات بناء مخالف في زفتى بالغربية

تشميع 95 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق بالغربية

ضبط 7200 صاروخ وألعاب نارية محظور تداولها في زفتى والسنطة بالغربية

تحرير 88 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز الغربية خلال 24 ساعة

محافظ الغربية يتفقد محيط مسجد السيد البدوى

الأكثر قراءة

عاجل| وزير الرياضة يفتح ملف صلاح والعميد ويكشف موعد عودة مو للمنتخب

موعد محاكمة سائق أوبر في واقعة فتاة الشروف حبيبة الشماع

مسلسل المعلم الحلقة 17| مصطفى شعبان يعثر على المعلم قلاش.. هل يعترف بالحقيقة؟

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024.. هل تصرف قبل عيد الفطر؟

كشف تفاصيل جديدة حول انفجار 3 محطات للصرف الصحى بالقليوبية

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

جمال-أسعد

الاختراق اليهودى للكنيسة

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس

إسرائيل دمرت غزة وهُزمت أمام حماس.. الاحتلال يفشل فى تدمير الحركة

الخارجية الفلسطينية: إطالة نتنياهو أمد الحرب هروب من استحقاقات حل الصراع