غلق وتشميع 101 منشأة مخالفة بالغربية

تواصل مراكز ومدن محافظة الغربية، حملاتها الحازمة لتطبيق قرارات مجلس الوزراء، بشأن مواعيد غلق المحلات وترشيد استهلاك الكهرباء، وتهدف هذه الحملات إلى تنفيذ مواعيد الغلق المحددة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، فضلًا عن الحد من استهلاك الطاقة الكهربية والحد من إهدارها، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للحد من انتشار فيروس كورونا وتوفير التيار الكهربائي ومنع هدر الطاقة الكهربية.

ووفقًا للدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، فقد تم خلال الـ24 ساعة الماضية غلق وتشميع 101 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الرسمية والإجراءات الاحترازية في مراكز ومدن المحافظة، وهو ما بعكس التزام المحافظة بتنفيذ توجيهات المجلس الوزاري والأجهزة المعنية للحفاظ على سلامة المجتمع وسلامة العاملين في هذه المنشآت.

وأشار الدكتور رحمي، إلى أن الحملات المتواصلة والمتابعة ستستمر في مراكز ومدن المحافظة بهدف رصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة التي حددتها الحكومة للمحلات التجارية، فضلًا عن مراقبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة، ومراقبة كيفية الاستهلاك للطاقة الكهربية ومنع هدرها.

كما تمكنت الحملة أيضًا من إطفاء الإنارة الخارجية لـ45 محلًا تجاريًا، تم تنفيذ هذه الإجراءات أثناء تواجد حملات مجالس المدن والأحياء في شوارع مراكز ومدن المحافظة، وتحت إشراف رؤساء المدن والأحياء بالتنسيق مع المحافظة.

تأتي هذه الجهود في إطار التركيز الكبير على السلامة العامة والحفاظ على الصحة العامة في ظل الظروف الراهنة، وتعكس التدابير المتخذة التزام السلطات المحلية بمكافحة انتشار الفيروس وتحقيق التوازن بين استمرارية الحياة الاقتصادية وضمان السلامة العامة للمجتمع.

وشدد المحافظ، على تكثيف أعمال مراجعة اوقات غلق المحلات التجارية والمولات والسلاسل، والغلق في المواعيد المحددة، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة قطاع الالتزام بمواعيد غلق المحلات، وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.