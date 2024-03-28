الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

غلق وتشميع 101 منشأة مخالفة بالغربية

غلق
غلق

تواصل مراكز ومدن محافظة الغربية، حملاتها الحازمة لتطبيق قرارات مجلس الوزراء، بشأن مواعيد غلق المحلات وترشيد استهلاك الكهرباء، وتهدف هذه الحملات إلى تنفيذ مواعيد الغلق المحددة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، فضلًا عن الحد من استهلاك الطاقة الكهربية والحد من إهدارها، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للحد من انتشار فيروس كورونا وتوفير التيار الكهربائي ومنع هدر الطاقة الكهربية.

ووفقًا للدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، فقد تم خلال الـ24 ساعة الماضية غلق وتشميع 101 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الرسمية والإجراءات الاحترازية في مراكز ومدن المحافظة، وهو ما بعكس  التزام المحافظة بتنفيذ توجيهات المجلس الوزاري والأجهزة المعنية للحفاظ على سلامة المجتمع وسلامة العاملين في هذه المنشآت.

وأشار الدكتور رحمي، إلى أن الحملات المتواصلة والمتابعة ستستمر في مراكز ومدن المحافظة بهدف رصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة التي حددتها الحكومة للمحلات التجارية، فضلًا عن مراقبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة، ومراقبة كيفية الاستهلاك للطاقة الكهربية ومنع هدرها.

كما تمكنت الحملة أيضًا من إطفاء الإنارة الخارجية لـ45 محلًا تجاريًا، تم تنفيذ هذه الإجراءات أثناء تواجد حملات مجالس المدن والأحياء في شوارع مراكز ومدن المحافظة، وتحت إشراف رؤساء المدن والأحياء بالتنسيق مع المحافظة.

تأتي هذه الجهود في إطار التركيز الكبير على السلامة العامة والحفاظ على الصحة العامة في ظل الظروف الراهنة، وتعكس التدابير المتخذة التزام السلطات المحلية بمكافحة انتشار الفيروس وتحقيق التوازن بين استمرارية الحياة الاقتصادية وضمان السلامة العامة للمجتمع.

وشدد المحافظ، على تكثيف أعمال مراجعة اوقات غلق المحلات التجارية والمولات والسلاسل، والغلق في المواعيد المحددة، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة قطاع الالتزام بمواعيد غلق المحلات، وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.

محافظة الغربية استهلاك الطاقة الكهربية ترشيد استهلاك الكهرباء وتوفير التيار الكهربي ومنع هدر الطاقة الكهربية كورونا وتوفير التيار الكهربي

مواد متعلقة

محافظ الغربية يشهد احتفالية عيد الأم ويكرم الأمهات المثاليات

جامعة طنطا تنظم قافلة طبية لمجمع الهدى الخيرى

أكبر مائدة إطعام في الدلتا.. توزع 1600 وجبة إفطار يوميًا للصائمين

محافظة الغربية ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للعشر الأواخر وعيد الفطر المبارك

قاتلة صديقتها بالغربية تُنكر الجريمة وتدعي البراءة وسط أجواء مشحونة

إيقاف 11 حالة تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي الزراعية في طنطا

إغلاق 32 محلًا وورشة بسبب مخالفة مواعيد الغلق الرسمية بطنطا

رفع 330 طن مخلفات من شوارع زفتى بالغربية

الأكثر قراءة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

عاجل.. إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على سائق "توك توك" بالجيزة

"الخوف" يُسيطر على تل أبيب.. تفاصيل "رسالة التراجع" من نتنياهو لـ بايدن

"بنعملها كفتة وسجق".. صدمة لأهالي المنوفية بعد ضبط جزارين يذبحان حميرا وأحصنة (صور)

اليوم.. استكمال محاكمة مهندس متهم بتهديد وابتزاز خطيبته بالقاهرة

بيراميدز يسعى لضم ثنائى الزمالك فى صفقة انتقال حر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ماذا تفعل غرفة التجارة؟

محمد سميح

ياسر جلال.. النجومية قرار

محمد العسيري

السر فى المطرية

ماجد حبته

موازنة الحكومة العامة

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

جمال-أسعد

الاختراق اليهودى للكنيسة

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس

إسرائيل دمرت غزة وهُزمت أمام حماس.. الاحتلال يفشل فى تدمير الحركة

الخارجية الفلسطينية: إطالة نتنياهو أمد الحرب هروب من استحقاقات حل الصراع