رفع 310 أطنان قمامة ومخلفات من شوارع زفتى بالغربية

قال المحاسب إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، إنه تم رفع نحو 310 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، بمعدات المركز، بالإضافة إلى معدات الوحدات المحلية القروية، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار رئيس مدينة زفتى إلى أن الحملة التي قادها حيث ترأس الحملات في مركز ومدينة زفتى، استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتم تمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

ولفت إلى استخدام المعدات الجديدة التي تم توريدها خلال الأسابيع الماضية؛ لدعم وتحديث منظومة النظافة، والمساهمة في تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى المركز والقرى التابعة لمركز ومدينة زفتى، خاصة على الطرق الرئيسية والشوارع داخل المدينة والقرى الكبرى.