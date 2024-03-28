الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 310 أطنان قمامة ومخلفات من شوارع زفتى بالغربية

رفع القمامة
رفع القمامة

قال المحاسب إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، إنه تم رفع نحو 310 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، بمعدات المركز، بالإضافة إلى معدات الوحدات المحلية القروية، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار رئيس مدينة زفتى إلى أن الحملة التي قادها حيث ترأس الحملات في مركز ومدينة زفتى، استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتم تمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

ولفت إلى استخدام المعدات الجديدة التي تم توريدها خلال الأسابيع الماضية؛ لدعم وتحديث منظومة النظافة، والمساهمة في تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى المركز والقرى التابعة لمركز ومدينة زفتى، خاصة على الطرق الرئيسية والشوارع داخل المدينة والقرى الكبرى.

رئيس مركز ومدينة زفتي مخلفات وتراكمات أتربة رئيس مدينة زفتي المعدات الجديدة خلال الأسابيع الماضية خاصة على الطرق الرئيسية والشوارع داخل المدينة والقرى الكبرى لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات

مواد متعلقة

محافظ الغربية يشهد احتفالية عيد الأم ويكرم الأمهات المثاليات

جامعة طنطا تنظم قافلة طبية لمجمع الهدى الخيرى

أكبر مائدة إطعام في الدلتا.. توزع 1600 وجبة إفطار يوميًا للصائمين

محافظة الغربية ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للعشر الأواخر وعيد الفطر المبارك

قاتلة صديقتها بالغربية تُنكر الجريمة وتدعي البراءة وسط أجواء مشحونة

إيقاف 11 حالة تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي الزراعية في طنطا

إغلاق 32 محلًا وورشة بسبب مخالفة مواعيد الغلق الرسمية بطنطا

رفع 330 طن مخلفات من شوارع زفتى بالغربية

الأكثر قراءة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

عاجل.. إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على سائق "توك توك" بالجيزة

"الخوف" يُسيطر على تل أبيب.. تفاصيل "رسالة التراجع" من نتنياهو لـ بايدن

"بنعملها كفتة وسجق".. صدمة لأهالي المنوفية بعد ضبط جزارين يذبحان حميرا وأحصنة (صور)

اليوم.. استكمال محاكمة مهندس متهم بتهديد وابتزاز خطيبته بالقاهرة

بيراميدز يسعى لضم ثنائى الزمالك فى صفقة انتقال حر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ماذا تفعل غرفة التجارة؟

محمد سميح

ياسر جلال.. النجومية قرار

محمد العسيري

السر فى المطرية

ماجد حبته

موازنة الحكومة العامة

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

جمال-أسعد

الاختراق اليهودى للكنيسة

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس

إسرائيل دمرت غزة وهُزمت أمام حماس.. الاحتلال يفشل فى تدمير الحركة

الخارجية الفلسطينية: إطالة نتنياهو أمد الحرب هروب من استحقاقات حل الصراع