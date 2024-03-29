الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تشميع 101 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق في الغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شدد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على تنفيذ  قرارات مجلس الوزاراء، بخصوص مواعيد الغلق المحددة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعليمات رئاسة الوزراء والقيادة السياسية بالحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وضمن الإجراءات التي تهدف إلى توفير وترشيد استهلاك الكهرباء.

 إطفاء الإضاءة الزائدة عن حد الاستهلاك بكافة المنشآت 

ووجه المحافظ،  رؤساء مراكز ومدن محافظة الغربية، باستمرار شن حملاتهم اليومية لتطبيق وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والحد من استهلاك الطاقة الكهربية، ومنع إهدارها، وإطفاء الإضاءة الزائدة عن حد الاستهلاك بكافة المنشآت على مستوى المراكز والمدن.

وأعلن محافظ الغربية، أن الوحدات المحلية للمدن والمراكز والأحياء قد تمكنت من غلق وتشميع 101 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدًا استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء.

إطفاء الإنارة الخارجية لـ 77 محلًا تجاريًا

كما نجحت الحملات المختلفة، في إطفاء الإنارة الخارجية لـ 77 محلًا تجاريًا، وتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال مرور الحملات داخل شوارع مراكز ومدن المحافظة، بإشراف رؤساء المدن والأحياء ونوابهم وتحت إشراف نائب المحافظ، الدكتور مهندس أحمد عطا.

وعلي صعيد منفصل، شدد المحافظ، على أعمال النظافة والمتابعة اليومية للمنافذ وأماكن بيع المنتجات المدعمة ومقارنة أسعارها ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

ولفت محافظ الغربية، إلى اهتمام الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية بما يحقق مردودًا إيجابيًا لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة، مؤكدًا علي توافق ما يُقدم من دعم مع حجم المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض محافظة الغربية.

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