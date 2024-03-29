ضبط 7000 صاروخ وألعاب نارية محظور تداولها بالغربية

وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بضرورة تشكيل لجان من مديرية التموين بالغربية، تحت رئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، لـ مكافحة ظاهرة بيع الصواريخ والألعاب النارية بالمحافظة، بالتنسيق والتعاون مع رؤساء المدن والمراكز والحياء، وعليه شكلت مديرية التموين بمحافظة الغربية، حملة مكبرة وتركزت الحملة على مكافحة ظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية وألعاب الصواريخ في المحافظة.

ضبط 2000 صاروخ وألعاب نارية في بسيون

وفي هذا الإطار، شنت رئاسة مركز ومدينة بسيون، بقيادة المحاسب إسلام النجار، حملة على المحلات التي تبيع الصواريخ والألعاب النارية، ونجحت الحملة في ضبط 2000 من الصواريخ ومفرقعات وألعاب نارية مختلفة داخل أحد المحال التجارية بنطاق مدينة بسيون، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ضبط 2000 صاروخ وألعاب نارية بكفر الزيات

وشنت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، برئاسة المحاسب عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، وبالاشتراك مع إدارة تموين كفر الزيات، حملة مكثفة على محلات ألعاب الأطفال لمنع بيع وتداول الألعاب النارية مؤكدا حرص المحافظة على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، وتمكنت الحملة من ضبط 2000 صاروخ والعاب نارية وشماريخ داخل عدة محلات تابعة لدائرة المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 3000 صاروخ وألعاب نارية محظور تداولها بطنطا

كما وجهت المديرية حملة تموينية إلى دائرة مركز وبندر طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وأحمد مسعد أبوزيد، مدير عام التجارة الداخلية، والدكتورة ولاء شاهين، مديرة الرقابة التجارية، والمفتشين بإدارة الرقابة التجارية محمد فوزى وأحمد فاروق.

وأسفر التفتيش عن ضبط صواريخ وشماريخ وألعاب نارية مختلفة الأنواع والأشكال داخل محل العاب رياضية ومكتبة، تقدر بكمية قدرها 3000 صاروخ وألعاب نارية محظور تداولها، وتم تحرير ثلاث محاضر.

ومن جهته، أهاب المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، بالمواطنين بالإبلاغ عن أي حالات لبيع وتداول الألعاب النارية غير المشروعة، للمساهمة في حفظ الأمن والسلامة العامة، كما طالب الأهالي بأهمية توجيه الأطفال وتوعيتهم بمخاطر الألعاب النارية وضرورة الابتعاد عنها لضمان سلامتهم.

وأكد أن الحملات الأمنية والرقابية في المحافظة بهدف ضبط الأنشطة التموينية غير القانونية والحفاظ على سلامة المجتمع، مستمرة وسيتم تطبيق القانون بكل حزم على أي محل تجاري يتاجر في الصواريخ الصوتية والألعاب النارية.

صواريخ رمضان

صواريخ رمضان

صواريخ رمضان