إحالة 20 موظف للتحقيق بمركز الرعاية الصحية الاولية في الغربية

فاجأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مركز الرعاية الصحية الأولية بقرية خرسيت والجمعية الزراعية بمحلة مرحوم لمتابعة سير العمل وانتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأحال المحافظ خلال جولته التفقدية 20 موظف للتحقيق بمركز الرعاية الصحية الاولية بخرسيت لعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية كما وجهه بمتابعة الانضباط الاداري وتوفير المستلزمات الازمة واستجاب المحافظ لطلب طفل بالكشف على اسنانه.

وشدد رحمي خلال تفقدة الجمعية الزراعية بمحلة مرحوم على متابعة الصيانة الدورية في مخازن الجمعية.

وأكد محافظ الغربية على ضرورة تكثيف المرور المفاجئ على كافة المنشات المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعلي صعيد مواز، وفي اللقاء الأسبوعي التقي محافظ الغربية أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين، حيث استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لقاءاته الأسبوعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك لتلقي طلبات المواطنين واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها، وخلال اللقاء الأسبوعي ناقش المحافظ مع النواب كافة المشاكل والطلبات المطروحة واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات بنطاق المحافظة، في إطار التعاون المثمر واللقاءات الدورية مع أعضاء البرلمان.

واستمع المحافظ خلال اللقاء لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من طلبات الأهالي، مُوجها بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.

وأشار رحمي خلال اللقاء إلى أن العلاقة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة متواصلة بشكل دائم ومثمر لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، مشيرا إلى حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لأي أفكار أو موضوعات تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا والتنمية بالمحافظة.

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