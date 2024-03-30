السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إحالة 20 موظف للتحقيق بمركز الرعاية الصحية الاولية في الغربية

محافظة الغربية
محافظة الغربية

فاجأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مركز الرعاية الصحية الأولية بقرية خرسيت والجمعية الزراعية بمحلة مرحوم لمتابعة سير العمل وانتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأحال المحافظ خلال جولته التفقدية 20 موظف للتحقيق بمركز الرعاية الصحية الاولية بخرسيت لعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية كما وجهه بمتابعة الانضباط الاداري وتوفير المستلزمات الازمة واستجاب المحافظ لطلب طفل بالكشف على اسنانه.
وشدد رحمي خلال تفقدة الجمعية الزراعية بمحلة مرحوم على متابعة الصيانة الدورية في مخازن الجمعية.

وأكد محافظ الغربية على ضرورة تكثيف المرور المفاجئ على كافة المنشات المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعلي صعيد مواز، وفي اللقاء الأسبوعي التقي محافظ الغربية أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين، حيث استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لقاءاته الأسبوعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك لتلقي طلبات المواطنين واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها، وخلال اللقاء الأسبوعي ناقش المحافظ مع النواب كافة المشاكل والطلبات المطروحة واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات بنطاق المحافظة، في إطار التعاون المثمر واللقاءات الدورية مع أعضاء البرلمان.

واستمع المحافظ خلال اللقاء لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من طلبات الأهالي، مُوجها بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.

وأشار رحمي خلال اللقاء إلى أن العلاقة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة متواصلة بشكل دائم ومثمر لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، مشيرا إلى حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لأي أفكار أو موضوعات تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا والتنمية بالمحافظة.

C296D0CE-A92D-4197-8E3F-4CA0425EB181
C296D0CE-A92D-4197-8E3F-4CA0425EB181
12E8F6FF-6606-4FDD-8437-833A0E037C10
12E8F6FF-6606-4FDD-8437-833A0E037C10
الرعاية الصحية الأولية تكثيف المرور المفاجئ المشاكل والطلبات مركز الرعاية الصحية الاولية بخرسيت لعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية

مواد متعلقة

خامات "كحك العيد" تنعش أسواق الغربية: رحلة تراثية مع "الجمال"

ضبط 5 أصحاب مخابز استولوا على 2 طن دقيق مدعم فى الغربية

مباحث تموين الغربية تحرر 118 مخالفة متنوعة بالمراكز والمدن

محافظ الغربية يتابع جهود الوحدات المحلية لإزالة آثار الأمطار

المعارض المخفضة وجهة مواطنى الغربية للحصول على احتياجاتهم خلال رمضان

الأكثر قراءة

براءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب

عاجل.. مصدر أمني: استئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس بالقاهرة غدًا

أفضل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان 2024

ما علاقة تناول الجرجير بالسرطان وأمراض القلب؟

شكرى: مصر وفرنسا والأردن تحذر من تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية

مليارات الدولارات فى الطريق.. مكاسب مصر من موافقة صندوق النقد على زيادة التمويل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

د. منى حلمى

أكتب بلا أمل

لواء. محسن الفحام

مرحلة جديدة من العطاء

كريم السقا

ثروات مصر المهدرة

حسين دعسة

مجلس التعاون الخليجى.. رؤية للأمن الإقليمى ودعم قضايا المنطقة

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية

حليف إسرائيل المخلص فى موقف محرج.. هل تغير ألمانيا سياستها بشأن غزة؟