رفع 295 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من شوارع زفتي

قال المحاسب إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، إنه تم رفع نحو 295 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار رئيس مدينة زفتى إلى أن الحملة التي قادها حيث ترأس الحملات في مركز ومدينة زفتى، استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتم تمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

ولفت إلى استخدام المعدات الجديدة التي تم توريدها خلال الأسابيع الماضية؛ لدعم وتحديث منظومة النظافة، والمساهمة في تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى المركز والقرى التابعة لمركز ومدينة زفتى، خاصة على الطرق الرئيسية والشوارع داخل المدينة والقرى الكبرى.

فيما أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه تم رفع 2440 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال 24 ساعة مضت.

وأضاف محافظ الغربية، أنه يتم دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة فى تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وعلي صعيد مواز، أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولة صباحية بمركز ومدينة قطور لمتابعة موقف المعدات الهندسية بالحملة الميكانيكية في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

فتفقد المحافظ المعدات الهندسية بالحملة الميكانيكية والجراج، حيث تابع أداء عمل السيارات ومعدات النظافة وشفط مياه الأمطار، وتأكد من مدى جاهزية المعدات وصلاحيتها للعمل، والتأكد من أعمال الصيانة الدورية لها.