السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 141 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك بكفر الزيات

مرافق الغربية
مرافق الغربية

أعلنت الوحدة المحلية لـ مركز ومدينة كفر الزيات بـ محافظة الغربية، رفع عدد من مخالفات إشغال الطريق، خلال حملة لإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية بالمدينة، خلال ثالث أيام العيد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية، باستمرار فرض حالة الطوارئ داخل المراكز والمدن والوحدات المحلية خلال أيام الإجازات.

وتمكنت الحملة التي نفذها قسم الإشغالات بمجلس مدينة كفر الزيات، تحت إشراف المحاسب عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، وبالتعاون مع إدارة المرافق بمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد عبد القادر خليل، من إزالة 141 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك كانت تعطل الطرق الرئيسية. 

 من ناحيته شدّد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على استمرار حملات رفع الإشغالات فى جميع المراكز، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة.

وكان محافظ الغربية، قد اتصال مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر، للوقوف على مستوى أعمال النظافة ورفع الإشغالات بقرى ومدن المحافظة، موجهًا الشكر لرجال الوحدات المحلية خاصة عمال النظافة على مجهودهم طوال اليوم.

كما شدد "رحمي"، على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق ووقف إجازات المفتشين التموينيين، علاوة على عدم منح أية إجازات للمخابز خلال فترة العيد إلا فى حالة الضرورة القصوى، بجانب متابعة عمل محطات الوقود لضمان انتظام الكميات الواردة من المواد البترولية، وأيضًا الإشراف والمرور الميدانى على مستودعات البوتاجاز تجنبًا لحدوث اختناقات، والتأكد من توافر السلع الغذائية بشكل دائم فى الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، خاصة المنتجات التي تشهد إقبالًا فى الأعياد من اللحوم والدواجن والأسماك.

وأكد المحافظ أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضارى إليها، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.

مركز ومدينة كفر الزيات محافظة الغربية ثالث ايام العيد فرض حالة الطوارئ داخل المراكز والمدن قسم الإشغالات بمجلس مدينة كفر الزيات إزالة 141 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك

مواد متعلقة

إقبال كبير على محلات الأسماك المملحة بالغربية.. وتجار: "سعر الكيلو يبدأ من 100 جنيه"

تحرير 22 مخالفة متنوعة ضد المخابز المخالفة بمحافظة الغربية

رفع 3520 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من مراكز محافظة الغربية

رفع 132 حالة إشغال طريق بشوارع مدينة المحلة الكبري

قبيل الحفل بلحظات.. وفاة شاب أثناء انتظار حفل خطوبته بالغربية

أهالى الغربية يواصلون الاحتفال بثانى أيام عيد الفطر

رفع 115 إشغال طريق في حملة بطنطا خلال أول أيام العيد

خلال أول أيام العيد.. رفع 2407 أطنان قمامة ومخلفات في الغربية

الأكثر قراءة

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

عاجل.. نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

بالأماكن والمساحات والأسعار.. تفاصيل الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين 2024

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

سعر الذهب اليوم السبت 13 أبريل 2024 في مصر بالجنيه المصرى والدولار

حالة الطقس اليوم السبت 13 أبريل 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

د.كريمة الحفناوى

يوم الطفل الفلسطينى

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعلن دخول أولى شاحنات المساعدات الأولية لغزة

ألمانيا تواجه دعاوى قضائية بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل

الوعد الكاذب من نتنياهو لبايدن.. لا زيادة فى المساعدات والمجاعة تضرب غزة