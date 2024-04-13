إزالة 141 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك بكفر الزيات

أعلنت الوحدة المحلية لـ مركز ومدينة كفر الزيات بـ محافظة الغربية، رفع عدد من مخالفات إشغال الطريق، خلال حملة لإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية بالمدينة، خلال ثالث أيام العيد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية، باستمرار فرض حالة الطوارئ داخل المراكز والمدن والوحدات المحلية خلال أيام الإجازات.

وتمكنت الحملة التي نفذها قسم الإشغالات بمجلس مدينة كفر الزيات، تحت إشراف المحاسب عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، وبالتعاون مع إدارة المرافق بمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد عبد القادر خليل، من إزالة 141 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك كانت تعطل الطرق الرئيسية.

من ناحيته شدّد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على استمرار حملات رفع الإشغالات فى جميع المراكز، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة.

وكان محافظ الغربية، قد اتصال مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر، للوقوف على مستوى أعمال النظافة ورفع الإشغالات بقرى ومدن المحافظة، موجهًا الشكر لرجال الوحدات المحلية خاصة عمال النظافة على مجهودهم طوال اليوم.

كما شدد "رحمي"، على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق ووقف إجازات المفتشين التموينيين، علاوة على عدم منح أية إجازات للمخابز خلال فترة العيد إلا فى حالة الضرورة القصوى، بجانب متابعة عمل محطات الوقود لضمان انتظام الكميات الواردة من المواد البترولية، وأيضًا الإشراف والمرور الميدانى على مستودعات البوتاجاز تجنبًا لحدوث اختناقات، والتأكد من توافر السلع الغذائية بشكل دائم فى الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، خاصة المنتجات التي تشهد إقبالًا فى الأعياد من اللحوم والدواجن والأسماك.

وأكد المحافظ أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضارى إليها، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.