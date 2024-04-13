وكيل "صحة الغربية" يفاجئ مستشفى قطور بالزيارة ويحيل المتغيبين عن عملهم للتحقيق

تفقد أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، مستشفى قطور المركزي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وأحال المتغيبين عن عملهم إلى التحقيق الفوري، في ضوء توجيهات وزارة الصحة والسكان وتعليمات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالمتابعة المستمرة للخدمات الطبية المقدمة للمنشئات الصحية خلال وبعد أيام عيد الفطر المبارك.

تفقد بنك الدم وأقسام الأشعة واستقبال الباطنة والحضانات والعناية المركزة

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بالغربية أقسام الاستقبال والطوارئ وبنك الدم وأقسام الأشعة واستقبال الباطنة والحضانات والعناية المركزة، واطمأن على المرضى ومدى توافر المستلزمات الطبية وتقديم الخدمات الصحية اللازمة، وفي نهاية الجولة وجه وكيل وزارة الصحة بالغربية بزيادة أعداد التمريض في أقسام الاستقبال والطوارئ، موجهًا باطلاعه علي نتائج التحقيقات والجزاء الذي سيتم توقيعه علي المقصرين والمتغيبين.

وعلي صعيد مواز، استكمل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولاته المفاجئة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام خلال أيام عيد الفطر المبارك بشوارع طنطا.

وتفقد محافظ الغربية عددًا من الشوارع بحي أول وثان ومركز ومدينة طنطا (الاستاد، سكة المحلة، شارع الجانبية، السيد البدوي، عمر سعفان، شارع المديرية، شارع سعيد، شارع الحلو)، وذلك بحضور الدكتور محمود عيسى، رئيس مركز ومدينة طنطا، وممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا، وعبدالعظيم الحمراوي، رئيس حي ثان طنطا، وتمت إزالة كل الإشغالات بالشوارع السابق ذكرها، موجهًا الشكر لرجال الوحدات المحلية خاصة عمال النظافة على مجهودهم طوال اليوم.

وأكد المحافظ أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضاري إليها، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.

يذكر أن جولة المحافظ تأتي كواحدة من عدة جولات تنفذ بكل مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من استمرار أعمال النظافة ورفع الإشغالات بصورة مستمرة.