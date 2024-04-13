رفع 4020 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة بالغربية

تمكنت أجهزة محافظة الغربية، من رفع 4020 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وشدّد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على منع الإجازات واستمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المباني، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين، بالشوارع والمتنزهات والأماكن العامة.

كما وجه محافظ الغربية، بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، ورفع كفاءة الحدائق، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتصدي لأي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد، محذرًا من عدم التهاون واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

وكان محافظ الغربية، قد أجري جولة مفاجئة تفقدية لشوارع مركز ومدينة زفتى ومركز ومدينة السنطة في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، للاطمئنان على الانضباط في الشارع ورفع الإشغالات وأعمال النظافة.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وخلال الجولة، قرر محافظ الغربية، مجازاة المسؤولين بمركز ومدينة زفتى، وذلك لتدني سوء الحالة العامة للنظافة والتقصير في المتابعة اليومية للنظافة ورفع الإشغالات بمركز ومدينة زفتى.

وتابع المحافظ، رفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، كما تم توجيه رؤساء الأحياء والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم.

كما تفقد محافظ الغربية عددًا من الشوارع بحي أول وثان ومركز ومدينة طنطا (الاستاد، سكة المحلة، شارع الجانبية، السيد البدوي، عمر سعفان، شارع المديرية، شارع سعيد، شارع الحلو)، وذلك بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، وممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، وعبدالعظيم الحمراوي رئيس حي ثان طنطا، وتمت إزالة كل الإشغالات بالشوارع السابق ذكرها، موجهًا الشكر لرجال الوحدات المحلية وخاصة عمال النظافة على مجهودهم طوال اليوم.

وأكد المحافظ، أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضاري إليها، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.