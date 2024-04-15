الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط طن سكر مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بطنطا

حملة تفتيشية مفاجئة
حملة تفتيشية مفاجئة

شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، حملة تفتيشية مفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، والبدالين التموينيين للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصليحي، وزير التموين، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وأكد المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن الحملة التي شنتها المديرية على مركز طنطا، بقيادة أشرف شرف الدين، مدير إدارة تموين مركز طنطا، وأشرف صبحى مدير ادارة الرقابة التموينية، وعماد القزاز، والسيد احمد الحوالة، مفتشو الرقابة التموينية، قد نجحت في ضبط كمية من سكر المبادرة المربوط على محال البقالة التموينية تجميع بكمية وقدرها 1000 كيلو جرام، (واحد طن) سكر، وذلك بعد إجراء عملية الجرد داخل محلين من محال البقالة التموينية ببندر طنطا، ومراجعة الماكينات الخاصة بالبدالين التموينيين واستخراج تسويات وارقام الباتشات بالمخالفة للمرسوم بقانون 95 لسنة 45 ومعدلاته قبل البيع بالسوق السوداء والتربح غير المشروع من وراء ذلك، حيث تم التحفظ على الكميات الزائدة والتى تقدر بمبالغ مالية وقدرها سبعه وعشرون ألف جنيه.

 تحرير 4 محاضر غلق لمحال بقالة تموينية فى أوقات العمل الرسمية

كما تم تحرير 4 محاضر غلق لمحال بقالة تموينية فى أوقات العمل الرسمية، وتحرير 8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالمحال التجارية والسوبر ماركت، تم عمل محاضر جنح مركز شرطة طنطا، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الوقائع.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد وجه جميع المديريات والمصالح الحكومية والمرافق الحيوية بإلغاء الإجازات واستمرار المتابعة على مدار الساعة لجميع المرافق والخدمات العامة، التي تقدم للمواطنين وتفعيل غرفة العمليات على مستوى المحافظة.

تكثيف الحملات التموينية والصحية المشتركة بين مديريات الشئون الصحية والطب البيطرى والتموين

كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات التموينية والصحية المشتركة بين مديريات الشئون الصحية والطب البيطرى والتموين ومباحث التموين وشرطة المرافق وهيئة سلامة الغذاء والأحياء للرقابة والتفتيش على المحلات والأسواق، للتأكد من صلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومراجعة كل البيانات المدونة على السلع، ومنع كل صور الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع الأساسية.

وشدد "رحمي" على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق ووقف إجازات المفتشين التموينيين، علاوة على عدم منح أية إجازات للمخابز إلا فى حالة الضرورة القصوى، بجانب متابعة عمل محطات الوقود لضمان انتظام الكميات الواردة من المواد البترولية، وأيضًا الإشراف والمرور الميدانى على مستودعات البوتاجاز تجنبًا لحدوث اختناقات، والتأكد من توافر السلع الغذائية بشكل دائم فى الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، خاصة المنتجات التي تشهد إقبالًا من المواطنين.

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ضبط طن سكر مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بطنطا حملة تفتيشية مفاجئة وزير التموين محافظ الغربية وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية إدارة الرقابة التموينية واحد طن سكر بندر طنطا

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