الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط عدد كبير من المخالفات التموينية في حملة مكبرة بمركزي بسيون وطنطا

تموين الغربية
تموين الغربية

شكلت مديرية تموين الغربية، حملة تموينية بناحيتي بندر طنطا وبندر بسيون، برئاسة المهندس محمد ابوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وبعضوية كل من: خالد ذكي ومحمد صلاح ومحمود برغوث، مفتشى مديرية التموين بمحافظة الغربية، وذلك بناءًا علي توجيهات وتعليمات وزير التموين ومحافظ الغربية.

ووجه المحافظ، بتكثيف الحملات التموينية والصحية المشتركة بين مديريات الشئون الصحية والطب البيطري والتموين ومباحث التموين وشرطة المرافق وهيئة سلامة الغذاء والأحياء للرقابة والتفتيش على المحلات والأسواق، للتأكد من صلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومراجعة كل البيانات المدونة على السلع، ومنع كل صور الغش التجارى والتلاعب في أسعار السلع الأساسية.


وتمكنت الحملة من تحرير عدة محاضرحيث تم تحرير محضر جنح ضد محل مواد غذائية لحيازتة عدد طن ونصف مكرونة بدون فواتير تدل علي مصدرها مما جعلها مجهولة المصدر، وذلك بناحية بسيون، كما ‏تم تحرير محضر جنح ضد محل بيع اعلاف حيوانية لحيازته 2 طن علف حمام بدون فواتير وغير مدون عليه تاريخ الانتاج، وذلك أيضًا بدائرة بندر بسيون، كما ‏تم تحرير محضر جنح ضد بقال تموينية وذلك لتجميعه 400 كيلو سكر مدعم بناحية بندر طنطا، وتم تحرير محضر جنح ضد بقال تمويني وذلك لتصرفه في عدد 130 زجاجة زيت مدعم بناحية بندر طنطا.

كما تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية، من ضبط تاجر تموينى بمركز طنطا، استولى وتصرف فى سلع تموينية سكر وزيت مدعم قيمتها 21 ألف جنيه لبيعها فى السوق السوداء والتربح من فارق السعر. 

كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد كلف أشرف شرف الدين مدير إدارة تموين مركز طنطا، بتشكيل حملة ضمت أشرف صبحى مدير الرقابة التموينية وعماد القزاز والسيد الحوالة مفتشى الإدارة، استهدفت التفتيش على عدد من البدالين التموينيين بمركز طنطا.

وتمكنت الحملة من ضبط تاجر تموينى تصرف فى سلع تموينية سكر وزيت قيمتها 21 ألف جنيه، وبيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، حررت الحملة محضرا بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة  لتجرى شئونها.

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ضبط مخالفات تموينية متعددة في حملة مكبرة علي مركزي بسيون وطنطا حملة تموينية بناحيتي بندر طنطا وبندر بسيون مديرية تموين الغربية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية تكثيف الحملات التموينية والصحية المشتركة تأكد من صلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق منع كل صور الغش التجارى والتلاعب محل مواد غذائية دائرة بندر بسيون محضر جنح ضد بقال تمويني زيت مدعم

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