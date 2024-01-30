"بيطرى الغربية": تحصين 22 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية

قال مدير مديرية الطب البيطري بالغربية الدكتور حاتم أنور إنه تم تحصين 22 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام والماعز على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2024 والتي تستمر لنحو شهر.

وأضاف مدير المديرية- في بيان اليوم الثلاثاء- أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 174 ألفًا و697 حيوانًا من الأبقار والأغنام والماعز، مؤكدًا أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة.



وأشار إلى أن حملات المديرية والإدارات التابعة لها تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة؛ لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.