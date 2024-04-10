الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 2655 كيلو أغذية فاسدة خلال حملة مكبرة أول أيام العيد بالدقهلية

جانب من الحمله
جانب من الحمله

شنت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، تحت قيادة الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية حملات مكبرة بالتزامن مع أول ايام عيد الفطر المبارك للتأكد من صحة وسلامة الأغذية المقدمة للمواطنين، جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بضرورة تشديد الرقابة على الأغذية المقدمة للمواطنين وبناء علي الخطة الموضوعة بمعرفة إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية.

تفاصيل الحملة

حيث قام مكتب التفتيش والرقابة علي الأغذية بالمنصورة بالمرور والتفتيش علي عدد 25منشاة غذائية ناحية المنصورة شرق وغرب أسفرت الحملة المكبرة عن ضبط 2655كيلو اغذية يشتبهة في عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي عبارة عن 13 صندوقا به لحم مفروم مجهول المصدر ومتغير في خواصة الطبيعية وزن الصندوق 80كيلو باجمالي وزن 1040كيلو،وكذا 25صفيحة جبن ابيض منتهي الصلاحية وزن الصفيحة 10كيلو باجمالي وزن 250كيلو وكذا عدد70جردل مخلل وزن الجردل 7 كيلو باجمالي وزن 490 كيلو لكتابة اتنين تاريخ انتاج علي العبوات منها تاريخ انتاج منتهي الصلاحية وتغير خواصها
 

وتم ضبط عدد 350 طبق بيض بط داخل مصنع حلويات علية كمية كبيرة من الأوساخ ومخزن تحت بير سلم وتظهر علية علامات تغير في اللون والرائحة، وتم تحرير عدد 8 محاضر جنح صحية لعدم توافر الاشتراطات الصحية بالمكان، وتحرير 24 محضر جنحة صحية بالقرار 97 لعدم حمل شهادة صحية تثبت الخلو من الأمراض المعدية باجمالي عدد محاضر 32 محضرا، كما تم إعدام 400 كيلو أغذية مختلفة لتغير في خواصها الطبيعية، كما تم سحب عدد 19 عينة من كحك العيد والفسيخ والرنجة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

جانب من الحمله
جانب من الحمله
جانب من الحمله
جانب من الحمله
جانب من الحمله
جانب من الحمله
مديرية الشئون الصحية الدقهلية شريف مكين وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة

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