الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز

محافظات

القبض على ميكانيكي ونجله أشعلا النيران في "توك توك" جارهما بالدقهلية

حبس
حبس

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، من ضبط ميكانيكي ونجله بعد قيامهما بإشعال النيران بمركبة توك توك ملك جارهم بمنطقة سندوب وذلك بعد خلافات بينهم بسبب الجيرة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من "محمود.ع.م.ع"،43 عاما، سائق توك توك ومقيم منطقة سندوب دائرة القسم  يتهم كلا من "جمال.ي.م.إ"،70 عاما، ميكانيكي، ونجله "أحمد"، 30 عاما، عامل ويقيمان بذات العنوان بإلقاء مادة قابلة للاشتعال "بنزين" على التوك توك خاصته حال توقفها أمام منزله وإضرام النيران به معللا وجود مشاكل وخلافات بسبب الجيرة.

انتقلت قوة  من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة وجرى ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا واعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب.

جرى إخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة وبيان سبب اشتعال النيران فى مركبة التوك توك وحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة المنصورة الدقهلية اللواء مروان حبيب

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