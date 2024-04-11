رغم إجازة العيد.. المزارعون يبدأون حصاد القمح في قرى الدقهلية

بدأ مزارعو الدقهلية حصاد القمح من الأراضي على الرغم من إجازة عيد الفطر، لضمه وتوريده للشون والصوامع والبالغ عددها 26 موقعًا بمختلف مراكز وقرى المحافظة بعد أن أعلنت الحوكمة زيادة سعر الأردب لـ2000 جنيه.

تفاصيل الحصاد

وفي قرية السلام مركز دكرنس، بدأ المزارعون حصاد زراعتهم فى ثان ايام عيد الفطر وبدء الدرس والتحميل عبر سيارات الكارو.

وقال محمد عبدالسلام، أحد أهالى القرية إن انتجاية الفدان الواحد تراوحت من 18 إلى 20 أردب، مشيرًا إلى أن غالبية المزارعون فى القرية قد قاموا براعة المحصول والمساهمة بشكل كبير فى مضاعفة الانتاج والتقليل ن فاتورة استيراد القمح.

من جانبه، قال أسعد منادي، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية إن المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بالمحافظة بلغت 262878 فدانًا بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن الاستعدادات جرت بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية من أجل استقبال المحصول الجديد بالشون والصوامع.

وأكد السيد دايره، وكيل وزارة التموين بالمحافظة أن هناك 26 موقعًا تشمل الصوامع والشون والهناجر جرى تجهيزها لاستقبال الأقماح بسعة تخزينية تصل إلى 265 ألف طن.

أضاف أن فور توريد القمح من قبل المزارعين سيتم سداد قيمته كاملة للفلاح ووضع لوحات أمام كل صومعة وشونة تفيد بسداد قيمة القمح فور توريده من أجل تشجيع الفلاحين على التوريد.

أوضح أنه جرى تشكيل لجان صيانة الحبوب برئاسته وعضوية المهندسة هبة فؤاد المفتشة بالصيانة والمهندس مصطفى صالح مدير الهيئة العامة لسلامة الغذاء والمرور على صومعة شربين وهنجر كفر التبن وشونة أبوماضي وشونة وهنجر بلقاس وشونة الستاموني والصبرية وشونة وهنجر رأس الخليج من أجل تذليل كافة العقبات قبل موسم التوريد.

وأكد أنه ستكون هناك متابعة يومية لجميع المواقع التخزينية فور استلام الأقماح وسحب عينات عشوائية للفحص ومطابقتها بالدرجة التي تم استلامها عليها.