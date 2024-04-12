الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

القبض على عاطل طعن عامل تدخل لفض مشاجرة بالدقهلية

حبس
حبس

نجحت أجهزة الأمن بالدقهلية في القبض على عاطل طعن عامل بقرية الجماملة مركز المنزلة محافظة الدقهلية باستخدام خنجر مما تسبب فى إصابته بطعنات وخذية فى البطن والصدر وكسر بأصابع اليد.

وتبين من التحريات أن المجني عليه تدخل لإنهاء مشاجرة بين المتهم وأحد الأشخاص وقيامه بالتعدي عليه بالضرب وبتقنين الإجراءات جرى ضبطه وبمواجهته تبادل الاتهام مع المصاب بالتعدي عليه.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز،مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول"إبراهيم.أ.ع"،31عاما، عامل، ومقيم  قرية الجماملة  دائرة المركز مصابا بجروح وخذية بالبطن والصدروكسر بأصابع اليد اليسرى "إدعاء تعدي – ولايمكن إستجوابه".

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة الى المستشفى وبالفحص وسؤال والده 60عاما، عامل ومقيم بذات القرية، اتهم المدعو"محمد.ا.م.إ"، 27 عاما لا يعمل، ومقيم بذات القرية بالتعدي على نجله بالضرب بإستخدام"خنجر"،بحوزته وإحداث إصابته التى ألمت به وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم المتهم وأحد الأشخاص تدخل المصاب لإنهائها فقام المتهم بالتعدي عليه بالضرب.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة وتخلصه من الأداة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة، وتبادل الاتهام مع المجني عليه بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة سكين وإحداث إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

طعن عاطل قرية الجماملة المنزله الدقهلية مدير أمن الدقهلية

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