الأحد 14 أبريل 2024
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لأول مرة.. ترقيع عظام جمجمة بمستشفى المنصورة التخصصي

جانب من العمليه
جانب من العمليه

استطاع فريق طبي بقسم المخ والأعصاب بمستشفي المنصورة التخصصي التابع للأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، إجراء جراحة عاجلة بالمخ لمريض لإنقاذ حياته، باسترجاع وترقيع عظام الجمجمة من البطن.

حضر المريض، ويبلغ من العمر 15 عامًا، إلى المستشفى في حالة غيبوبة عميقة على إثر حدوث نزيف بالمخ مما استدعى دخوله العمليات بصورة عاجلة وقام الفريق الطبي بعدة مراحل أولها تفريغ النزيف من المخ intracerebral hemorrhage ، وذلك كمرحلة أولى ورفع جزء من عظام الجمجمة لتخفيف الضغط الواقع على المخ والاحتفاظ به في الجدار الأمامي للبطن «Decompressive craniotomy ».

وبعد ذلك خضع المريض للمتابعة اللصيقة بالعناية المركزة والقسم الداخلي حتى استقرت حالته، وبعد ذلك خضع للمرحلة الثانية للجراحة بعمل استرداد لعظام الجمجمة من الجدار الأمامي للبطن وعمل ترقيع للجمجمة «cranioplasty» والمحافظة على الشكل العام للرأس.

واستقرت حالة المريض على أن يتم استكمال المتابعة والتأهيل لمزيد من التحسن.

وضم الفريق الطبي كل من الدكتور رامي عمر السخري، استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، الدكتور محمد فكري الشربيني، الدكتور محمد محمود هاشم، الدكتور نادر أحمد البديوي، الدكتور ابراهيم سعد الطنطاوي، الدكتور عمرو ماهر شمس الدين، الدكتور عبدالعزيز عبد الحميد اسماعيل، الدكتورة منى شرف، واطباء التخدير برئاسة الدكتورة ولاء الصاوي، وأطباء العناية العامة برئاسة الدكتور سامح رأفت،  تمريض العمليات وتمريض اقسام المخ والأعصاب والعناية العامة برئاسة مس نجلاء الرفاعي، بإشراف الدكتور محمد عيد مدير المستشفى. 

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فريق طبي قسم المخ والأعصاب المنصورة مستشفى المنصورة التخصصي وزارة الصحة

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