قرارات عاجلة من النيابة بشأن ضبط مسكن يدار فى أعمال الدعارة بالدقهلية

قرر المستشار أحمد الصاوي، رئيس نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية، وبإشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، حبس 6 سيدات ورجلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع التحفظ على المسكن وتشميعه بعض ضبطهم حال ممارستهم الدعارة والأعمال المنافية للآداب العامة داخل شقة سكنية بمنطقة مساكن النفق.

وأمرت النيابة العامة بتكليف أحد الضباط بتحريز الهواتف المحمولة والمضبوطات وقيدهم برقم أشياء وإيداعهم مخزن النيابة العامة على ذمة الفصل فى القضية، مع إيداع المبالغ المالية المضبوطة وبخزينة المحكمة على ذمة الفصل فى القضية وطلب رئيس قسم جرائم الآداب بمديرية أمن الدقهلية لسماع أقواله والتحفظ على المكان محل الضبط وتعيين الحراسة اللازمة عليه لحين إجراء المعاينة.

تفاصيل ضبط مسكن يدار فى أعمال الدعارة بالدقهلية

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية للعقيد أحمد فتح الله، رئيس قسم حماية الآداب بإدارة البحث الجنائية، بقيام "فاطمة.ي.م"،53 عاما، حاصلة على دبلوم تجارة ومقيمة مساكن النفق دائرة مركز طلخا بإدارة مسكنها لممارسة الدعارة والأعمال المنافية للآداب وتسهيل دعارة النسوة الساقطات بمقابل أجر مادي تتقاضاه نظير ذلك.

وجرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل مأمورية من ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب بقيادة العقيد أحمد فتح الله، وبمداهمة المسكن جرى ضبط كل من: "نهلة.ع.ا"،28 عاما، ومقيمة منية سمنود مركز أجا، حال ممارستها الجنس برفقة "محمد.ع.س"، 20عاما، عامل ومقيم قرية ميت أبو الحسين مركز أجا، و"هدى.خ.م"،20 عاما، لا تعمل ومقيمة قرية ميت عساس مركز سمنود بمحافظة الغربية، و"محمد.م.ا"، 25 عاما، لا يعمل ومقيم ميت عساس مركز سمنود، حال ممارستهم الجنس، و"سهير.ف.إ"،55عاما، لا تعمل ومقيمة مركز طلخا، والسابق اتهامها فى القضية رقم 13473 جنح طلخا لسنة 2017 "إدارة مسكن للدعارة"، وإسراء.م.م.ج"،27 عاما، لا تعمل،ومقيمة عزبة صقر مركز السنبلاوين، والسابق اتهامها فى 8 قضايا منها 6 قضايا آداب عامة وقضية سرقة متنوعة وقضية تبديد، و"رشا.إ.‘.ا"،41 عاما، مطلقة، ومقيمة مدينة المنصورة أول، والسابق ضبطها فى 56 قضية والمطلوب التنفيذ عليها فى أحكام تراوحت 120 عاما بالسجن.

وبمواجهة المتهمة الأولى أقرت واعترفت بإدارة مسكنها فى أعمال الدعارة بمقابل مادى دون تمييز بمعاونة المتهمة الخامسة، فيما أقر باقي المتهمين بممارسة أعمال الدعارة.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة امرت بقراراتها السابقة.