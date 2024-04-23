"الدستور" ترصد خريطة أعمال تطوير الطريق الدائري بالجيزة قبل افتتاح المتحف الكبير

واصلت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطرق أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير قبيل افتتاحه، وجاء تطوير الطريق الدائري ضمن أبرز الأعمال.

الأعمال الحالية في تطوير الطريق الدائري بالجيزة

وأعلنت محافظة الجيزة مواصلة أعمال مديرية الطرق لتطوير طريق المريوطية فيصل بدءا من شارع فيصل حتي كوبري الصحابة ليشهد قرب انتهاء الأعمال.

وكثفت أجهزة محافظة الجيزة أعمالها لتوسعه الطريق ولإنشاء شريان مروري حيوي مؤدي للطريق الدائري في إطار خطة متكاملة لرفع كفاءة الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير.

وسبق قرب الانتهاء، الأعمال الأخيرة من مشروع تغطية وتطوير ترعه المريوطية بمنطقة كوبري الصحابة بمنزل الطريق الدائري والتي تأتي بطول ٤٥٠م٢ وتعد آخر قطاعات العمل بمشروع رفع كفاءة مسار ترعة المريوطية.

خطة لتطوير الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير وضعتها محافظة الجيزة

وشهدت أعمال التطوير والاستعدادات للمتحف المصري الكبير بإنشاء ممشي سياحي ومواقف حضارية وساحات انتظار وذلك أسوة بما تم تنفيذه من مشروعات خدمية خلال المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تغطية ترعة المريوطية.



أعمال أخرى بالطريق الدائري ضمن الاستعدادات لافتتاح للمتحف المصري الكبير

مشاريع عدة في مجال الطرق تقوم بها محافظة الجيزة ومن ضمنها تطوير محور ٢٦ يوليو الجديد بدءا من شارع أحمد عرابي ومرورًا بأعلى الطريق الدائري بمنطقة البراجيل حتى منطقه الربط مع محور المهندس شريف إسماعيل وذلك ضمن شبكة الطرق الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة لربط المحاور وتسهيل الحركة المرورية وتفتيت الكثافات.



مشروعات كثيرة قامت بها أجهزة محافظة الجيزة على أثر تطوير الطريق الدائري المؤدي للمتحف المصري الكبير قبيل افتتاحه وجاءت ضمن الأعمال تطوير المرحلة الثانية من محور المنصورية بطول ٢ كم بدء من الطريق الدائري حتى كوبري عز ولما له من أهمية مرورية كأحد المسارات والمحاور المرورية المؤدية لمناطق سياحية.

وهدفت الأعمال بشكل عام في تطوير الطريق الدائري بمحافظة الجيزة إلي تحسين الصورة الذهنية والبصرية حسب خطة الدولة الموضوعة بتطوير كافة المقاصد السياحية والمناطق المؤدية لها ولاستعادة الوجه الحضاري.