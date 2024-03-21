الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تقدم كبير في تطوير "الطريق الدائري" بمحافظة القاهرة

الطريق الدائري
الطريق الدائري

قال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه أجهزة المحافظة تعمل في الوقت الحالي على تطوير الطريق الدائري في تقاطع محور المرج مع الطريق الدائري.

وأضاف صابر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الأعمال مستمرة حتى الانتهاء منها بشكل كامل، وتشمل تنفيذ محور السكة الحديد (شارع الجزائر)، وفي المسافة المتقاطعة مع كوبري التونسي حتى ميدان العرب..

توسعة الطريق الدائري بالقاهرة

وتشهد أعمال الطريق الدائري في محافظة القاهرة، سرعة في الإنجاز، إذ جرى الانتهاء منها من طريق الأوتوستراد حتى النيل بطول 6 كيلومترات، وعلى جانبي الطريق الدائري من خلال العمل في 5 قطاعات في الاتجاه الشمالي و6 قطاعات بالاتجاه الجنوبي.

وتتضافر جهود وتنسيق شامل للأعمال تتم بين الجهات المعنية والمتمثلة بوزارة النقل والأحياء المعنية وشركات المرافق للانتهاء من كل أعمالها في الطريق الدائري وتطوير الهوية البصرية.

أعمال تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري تتم طبقًا لرؤية عامة تتضمن تقسيم الطريق إلى قطاعات لإنجاز الأعمال بها ووفقًا للشركات العاملة والمقاولين المختصين بها، للعمل على توحيد لون الدهانات للمباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة.

وتوضح مصادر موثوقة داخل محافظتي القاهرة والجيزة، بأن الألوان المتوقعة في أعمال المرحلة الأولى بالمريوطية بالجيزة  وأعمال الدائري بمحافظة القاهرة، لن تخرج عن ألوان بيج وأحمر ونبيتى وأصفر، كما هو مقر في عمليات تطوير الهوية البصرية.

تطوير الطريق الدائري الهوية البصرية محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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