جامعة أسيوط تعقد ورشة عمل حول "مكافحة الفساد والحوكمة"

قال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إن الدولة تشهد عملية تحديث كبرى في مختلف المجالات وتحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات والملفات.



وأشار رئيس الجامعة، إلى ضرورة انتهاج خطط محكمة لمكافحة الفساد والحد منه، ومحاولات منعه من الأساس، لافتًا إلى تبني الجامعة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ونشر وإرساء قيم ومبادئ الشفافية، والنزاهة، على جميع المستويات، فضلًا عن تنمية وتطوير مهارات العاملين، بمختلف قطاعات الجهاز الإداري؛ وذلك لخلق بيئة عمل إيجابية؛ تسهم في تحقيق أهداف ورؤية الجامعة لتطوير العمل، وتحسين الأداء الإداري، والمالي.



نشر وإرساء قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة



وفي إطار ذلك، نظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالجامعة؛ ورشة عمل حول: "مكافحة الفساد والحوكمة"، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والتي تمتد خلال يومي ٥ و٦ من شهر مارس الجاري، تحت إشراف الأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والأستاذ أسامة السيد أمين عام الجامعة المساعد، والأستاذ عبد القادر مهران رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والأستاذ خالد عمران مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، وبمشاركة نحو (٧٠)، من السادة العاملين، بقطاعي شئون التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث الجامعة؛ وذلك في إطار خطة الجامعة؛ لنشر قيم النزاهة والشفافية، ومواجهة ومكافحة الفساد، بمقر قاعة المناقشات بالمبني الإداري بالجامعة.

جدير بالذكر أن الورشة تضمنت عددًا من المحاضرات المهمة حول: الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتحول الرقمي ودوره في مكافحة الفساد، للدكتور مصطفي مرسي مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي، ومنسق الجامعة للخطة الإستراتيجية لمكافحة الفساد، ومحاضرة حول: الفساد أسبابه وآثاره السلبية علي المجتمع وأثر القيم الاجتماعية في تقليل فرص الفساد، وكيفية نشر قيم النزاهة والشفافية بالمجتمع، للدكتورة راندا محمد سيد بكلية الخدمة الإجتماعية.