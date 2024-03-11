الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: تسريع وتيرة العمل لإنهاء الأعمال بمشروعات هيئة الأبنية التعليمية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وجّه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتسريع وتيرة العمل لنهو الأعمال بمشروعات هيئة الأبنية التعليمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بمرحلتيها، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، طبقًا للخطة الموضوعة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

وأكد اللواء عصام سعد تقديمه كل سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام مراحل العمل منذ اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وتخصيص الأراضي وحتى نهو الأعمال وتسليم المشروعات وتشغيلها.

تقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات المختلفة

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق والتعاون بين كل الجهات والمؤسسة والهيئات الحكومية وغير الحكومية والجهات المانحة؛ لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات المختلفة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم خاصة التي تمس الاحتياجات اليومية والتي من بينها التوسع في إنشاء مدارس جديدة ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في حياة كريمة.


جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسيوط.


وتناول اللقاء مناقشة ما تم تنفيذه من خطة هيئة الأبنية التعليمية خلال العام المالي الحالي 2023/2024 في القطاعات المختلفة، فضلًا عن مناقشة المعوقات ووضع الحلول لها وفقًا للإمكانات المتاحة، بالإضافة إلى استعراض نسب ومعدلات الإنجاز للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كل المعوقات وتذليل أي تحديات أو معوقات قد تظهر أثناء أعمال التنفيذ بما يضمن نهو الأعمال في المواعيد المقررة وفقًا للجداول الزمنية المحددة طبقًا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.


وأشار إلى أهمية مشروعات هيئة الأبنية التعليمية للمواطنين بكل فئاتهم خاصة مشروعات إنشاء وتطوير وإحلال وتجديد المدارس، وهو ما يحدث نقلة نوعية في تخفيف الكثافات داخل الفصول وتوفير الوقت والجهد والانتقال للطلاب وهو ما يخفف العبء عن كاهل أسرهم، منوهًا بأنه حريص على النزول إلى أرض الواقع من خلال جولاته المستمرة وتكليفه لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والقرى بالمرور والمتابعة لنسب ومعدلات الإنجاز والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كل المعوقات وتذليل أي تحديات قد تظهر أثناء مراحل العمل والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية ومعايير الجودة مع مراعاة الأسلوب الهندسي المميز والشكل الجمالي في الإنشاء لكل مراحل العمل بالمشروعات حتى الاستلام النهائي طبقًا للقانون.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمشروعات هيئة الأبنية التعليمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروع القومي لتطوير الريف المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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