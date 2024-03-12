الثلاثاء 12 مارس 2024
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محافظات

محافظ أسيوط: تشغيل 695 شابا منهم 11 ذوي همم والتفتيش على 1588 منشأة

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

استعرض اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مجهودات مديرية العمل بأسيوط خلال شهر فبراير الماضي في مجال التفتيش والتشغيل ومنح التراخيص معلنًا عن قيام المديرية بتعيين 695 شابًا بمنشآت القطاع الخاص خلال الشهر الماضي، من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 3001 شاب، ضمن جهود المحافظة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأشاد محافظ أسيوط، بجهود مديرية العمل في دعمها للشباب والعمل للحد من مشكلة البطالة من خلال عدد من المحاور سواء التعيين في منشآت القطاع الخاص من خلال مكاتب التشغيل أو في مجال التدريب المهني وعقد ندوات ثقافة العمل الحر أو رعاية العمالة غير المنتظمة وغيرها من القطاعات، لافتا إلى تشغيل 695 شاب منهم 11 من ذوي الهمم (القادرون باختلاف) ومنح 937 شابا شهادة مستوى المهارة و937 تصاريح مزاولة حرفة.

ومن جهته، أوضح علي سيد، وكيل وزارة العمل بأسيوط، أن المديرية نفذت 5 ندوات خلال الشهر الماضي في مجال السلامة والصحة المهنية فضلا عن 8 ندوات عمالية للرمأة وندوتين توعية وندوة استراتيجي وفي مجال التشغيل الخارجي تم تسليم 9 عقد من الوزارة، بالإضافة إلى 11 عقد تم استخراجها وتسليمها للمواطنين وفي مجال العمالة المنتظمة تم صرف قيمة مبالغ 244 ألف جنيه.

كما تم التفتيش على 85 منشأة في مجال السلامة والصحة والمهنية وتحرير 40 محضر للمنشآت المخالفة والاشتراك في لجان منح التراخيص لعدد 37 منشأة وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1306 منشأة يعمل بها عدد 2938 عاملا، وأسفرت عن تحرير 66 محضرًا بالإضافة إلى تلقى 44 شكوى في مجال علاقات العمل وتم إحالتها للجنة القضائية وتسويتها جميعها وفي مجال عمل الطفل تم الفتيش على 67 منشأة، وتم تحرير محضرين وفي مجال المرأة تم التفتيش على ساعات العمل في 50 منشأة وعدد المنشآت التي تم التفتيش على الراحات الاسبوعية بها بلغ 80 منشأة أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية تم التفتيش والمتابعة على 1391 منشأة،  كما تلقت المكاتب الميدانية 22 شكوى وتم بحثها جميًعا.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مديرية العمل بأسيوط التفتيش والتشغيل بتعيين 695 شابا بمنشآت القطاع الخاص الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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