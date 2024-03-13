الأربعاء 13 مارس 2024
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جامعة أسيوط تخفّض وقت المحاضرات بمختلف الكليات خلال رمضان

أحمد المنشاوي رئيس
أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

أكد أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، انتظام الدراسة بالكليات، وفقا للجداول الدراسية المعتمدة، خلال شهر رمضان من العام الجامعي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م، مع تخفيض عدد ساعات المحاضرات، وتغيير مواعيدها بمختلف الكليات، وفقا لظروف وطبيعة الدراسة والمقررات الدراسية بكل كلية، وذلك لمساعدة الطلاب على الانتظام في الحضور دون مشقة عليهم خلال فترة الصيام.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن الجامعة وضعت برنامجا مكثفا يتضمن أنشطة طلابية مختلفة في شتى المجالات ؛ الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية، واللياقة البدنية، إضافة إلى الأنشطة التوعوية التي تتناول التسامح ومحاربة الأفكار الهدامة.

برنامج مكثف يتضمن أنشطة طلابية متنوعة خلال شهر رمضان

في هذا الإطار، أوضح د.أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تحديد مدة المحاضرة، لتكون ٤٠ دقيقة، كما تم تعديل الجداول الدراسية، بحيث تبدأ المحاضرات في تمام الساعة التاسعة، بدلًا من الثامنة صباحًا، وتبدأ آخر محاضرات الجدول في تمام الساعة الرابعة والثلث، وتنتهي في تمام الساعة الخامسة.

وأعلن د.أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ عن تجديد، وتطوير الملاعب الكائنة بكلية التربية الرياضية، مشيرًا  إلى أن الملاعب يتم تطويرها؛ من أجل استيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب، وتنوع الأنشطة الرياضية، والتي تضم تطوير خمسة ملاعب لكرة السلة، والكرة الطائرة، وكرة اليد، والتنس، كما تم إنشاء ملعب جديد، وممشى جديد حول الملاعب يتضمن حارتين للمشى ؛  على غرار ملعب القرية الأولمبية؛ مما يخدم الطلاب بشكل أفضل.

وأجرى د.نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ جولة تفقدية لكلية التربية الرياضية؛ لمتابعة أعمال تطوير، وإحلال، وتجديد ملاعب كلية التربية الرياضية؛ استعدادًا لافتتاحها قريبًا، رافقه خلال الجولة الدكتور ياسر حسن وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى السباعي وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد الخضري وكيل كلية التربية الرياضية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور بكر أنور تهامي، والدكتور عمرو سيد حسن.

الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط شهر رمضان المبارك تخفيض عدد ساعات المحاضرات وتغيير مواعيدها بمختلف الكليات الدراسة والمقررات الدراسية الانتظام في الحضور

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