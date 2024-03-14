الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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جامعة أسيوط تنظم أنشطة خيرية وحملة إفطار صائم للطلاب غير القادرين خلال رمضان

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، خريطة  الفعاليات والأنشطة الطلابية التى تقيمها الإدارة العامة لرعاية الشباب، خلال شهر رمضان.

وذلك بإشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

رمضان فرصة طيبة لبناء شخصية الطلاب وزرع القيم والأخلاق ومبادئ الدين والعقيدة في نفوسهم

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، إن جامعة أسيوط تحرص على تعزيز الأنشطة الطلابية خلال شهر رمضان الكريم، حيث تزداد الروحانيات والرغبة في تحسين الذات، وهو فرصة طيبة لبناء شخصية الطلاب وزرع القيم والأخلاق ومبادئ الدين والعقيدة في نفوسهم، واستثمار طاقاتهم الإبداعية ودعم واكتشاف مواهبهم.

إقامة الدورة الرمضانية الرياضية تحت شعار: نعم للرياضة لا للإدمان


وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن خريطة الأنشطة تتضمن عددًا من الفعاليات والمسابقات، التي تجسد قيم التآزر والتماسك المجتمعي، من خلال إقامة اسمار دينية، ومحاضرات وندوات لموضوعات إيمانية وفكرية، وذلك من قبل  نخبة من العلماء المحاضرين الذين يثرون ساحة المجتمع بما يفيد وينفع من الموضوعات المتنوعة والهادفة، كما يتم تنظم العديد من البرامج والأنشطة الخيرية، ومنها تنظيم حملة إفطار صائم للطلاب غير القادرين، ويوم اليتيم (إفطار صائم).

تفاصيل فعاليات النشاط الرياضي

وتتضمن فعاليات النشاط الرياضي، إقامة الدورة الرمضانية "خماسي طلبة، وطائرة وتنس طاولة طلبه وطالبات تحت شعار (نعم للرياضة لا للإدمان)، واستكمال مراكز التدريب للمشاركة فى دورة الجامعات الرياضية المصرية (الشهيد الرفاعي 51 ) فى الألعاب الجامعية طلبه وطالبات والتي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات.

وتشمل الأنشطة الاجتماعية،  تنظيم يوم اليتيم (إفطار صائم)، وتتضمن أنشطة الاتحادات الطلابية إطلاق حملة إفطار صائم للطلاب غير القادرين، وإطلاق المسابقة الكبرى فى القران الكريم  التى تنظمها إدارة النشاط الثقافي.

الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط الفعاليات والأنشطة الطلابية خلال شهر رمضان الإدارة العامة لرعاية الشباب الدكتور أحمد عبد المولي تعزيز الأنشطة الطلابية

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