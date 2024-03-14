الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جامعة أسيوط تناقش الاعتبارات الأخلاقية للإشراف على الرسائل العلمية

جانب من التدريب
جانب من التدريب

نظمت كلية التربية بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط؛ دورة إعداد المعلم الجامعي في نسختها الحادية والسبعين بكلية التربية؛ لمعاوني أعضاء هيئة التدريس، والباحثين.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمحاضرة حول "دور التعليم الجامعي في خدمة المجتمع"، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بمحاضرة بعنوان "الاعتبارات الأخلاقية في البحث العلمي؛ للإشراف على الرسائل العلمية".

وذلك تحت إشراف؛ الدكتور حسن محمد حويل عميد كلية التربية ورئيس الدورة، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر الدورة، وحضور الدكتورة أماني الشريف مستشار رئيس الجامعة للتخطيط الإستراتيجي وإدارة الأزمات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وعدد من معاوني أعضاء هيئة التدريس، والباحثين من جامعة أسيوط.

تطوير منظومة العملية التعليمية ومواكبة أحدث نظم التعليم

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص إدارة الجامعة على تطوير منظومة العملية التعليمية، ومواكبة أحدث نظم التعليم التي تقوم على المنافسة مع البرامج المناظرة لها بالجامعات المحلية، والدولية من خلال: الإعداد الجيد للمعلم الجامعي، واستحداث، وتطوير البرامج، واللوائح الدراسية، وتجديد طرق، وإستراتيجيات التعلم، والامتحانات، موضحًا أهمية تطوير الذات، وتنمية قدراتها، والارتقاء بمستوى العملية التعليمية داخل الجامعة؛تماشيًا مع أهداف الجمهورية الجديدة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ورؤية مصر ٢٠٣٠، ولتطوير التعليم العالي.

واستعرض الدكتور محمود عبد العليم خلال محاضرته حول: دور التعليم الجامعي وخدمة المجتمع: "التعليم هو السبيل إلى التنمية الذاتية، وهو طريق المستقبل"، والذي يتمثل في تطوير، ونشر المعرفة، والبحث العلمي في مختلف المجالات، والتخصصات، وتعزيز التعاون مع عالم العمل، وتحليل احتياجات المجتمع، واقتراح الحلول لمشكلاته، وتنمية القدرات، والمهارات والقيم، والمواطنة لدى الطلاب، والخريجين، وتشجيع التفكير النقدي، والإبداعي، والابتكاري، والريادي لدى الطلاب، والباحثين، موضحًا: إنه يتم تحقيق دور الجامعة في خدمة المجتمع من خلال ؛ تعزيز التواصل، والتفاعل بين الجامعة والمجتمع، وتطوير المناهج والبرامج الأكاديمية؛ لتتناسب مع احتياجات، وتحديات المجتمع، وسوق العمل، وتوفير فرص التعلم مدى الحياة للمجتمع عن طريق؛ تقديم دورات، وورش العمل، والندوات، والمحاضرات في مختلف المجالات.

وأوضح الدكتور جمال بدر خلال محاضرته "الاعتبارات الأخلاقية في البحث العلمي؛ للإشراف على الرسائل العلمية"، الكثير من المفاهيم، والاعتبارات المهمة الخاصة بالإشراف على الرسائل العلمية، ودور المشرف الأکاديمي، من خلال العلاقة العلمية، والإنسانية التي تجمع بينه وبين الطالب، ودورة في التوجيه العلمي والمنهجي.

والالتزام بخطة إستراتيجية واضحة؛ للإشراف على الرسائل العلمية تضمن حقوق المشرفين، وكذلك حقوق طلاب الدراسات العليا، موضحًا أهمية وضع خريطة زمنية للرسالة العلمية؛ توضح الخطوات التي يجب على الطالب، وعلى المشرفين القيام بها في الرسالة خلال أوقات معينة، ويوقع عليها الطالب، وكذلك السادة المشرفون.

وأشار الدكتور جمال بدر إلى كيفية كتابة التقارير النصف سنوية لطلاب الدراسات العليا مع ضرورة توقيع السادة المشرفين، وكذلك الطلاب على هذه التقارير، والأمور التي يجب الالتزام بها عن كتابة، ونشر الأبحاث المستلة من الرسائل العلمية؛ حتى يمكن تجنب حدوث نزاع بين أعضاء لجنة الإشراف والطالب.

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كلية التربية بجامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط إعداد المعلم الجامعي معاوني أعضاء هيئة التدريس والباحثين الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة

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